Cinema: dois novos filmes chegam a Santa Maria

O PODEROSO CHEFINHO



Horários – Arcoplex Royal 1 (dublado) qui, sex, sab, dom, seg, ter, qua (19h e 21h10min) e Arcoplex Royal 3 (3D dublado) qui, sex, sab, dom, seg, ter, qua (14h30min e 16h40min)

Direção – Tom McGrath

Gênero – Animação e comédia

Classificação – Livre

Duração – 1h37min

Um bebê falante que usa terno e carrega uma maleta misteriosa une forças com seu irmão mais velho invejoso para impedir que um inescrupuloso CEO acabe com o amor no mundo. A missão é salvar os pais, impedir a catástrofe e provar que o mais intenso dos sentimentos é uma poderosa força.



A VIGILANTE DO AMANHÃ: GHOST IN THE SHELL

Horários – Arcoplex Royal 2 (dublado) qui, sex, sab, dom, seg, ter, qua (14h20min e 16h40min) e Arcoplex Royal 2 (legendado) qui, sex, sab, dom, seg, ter, qua (19h e 21h20min)

Direção – Rupert Sanders

Gênero – Ação, Ficção científica

Classificação – 14 anos

Duração – 1h 47min

Num mundo pós 2029, cérebros se fundem facilmente a computadores e a tecnologia está em todos os lugares. Motoko Kusanagi, conhecida como Major, é uma ciborgue com experiência militar que comanda um esquadrão de elite especializado em combater crimes cibernéticos.



FRAGMENTADO

Horários – Arcoplex Royal 4 (dublado) qui, sex, sab, dom, seg, ter, qua (19h) e Arcoplex Royal 4 (legendado) qui, sex, sab, dom, seg, ter, qua (21h20min)

Direção – M. Night Shyamalan

Gênero – Suspense, Fantasia, Terror

Classificação – 14 anos

Duração – 1h57min

Kevin (James McAvoy) possui 23 personalidades distintas e consegue alterná-las quimicamente em seu organismo apenas com a força do pensamento. Um dia, ele sequestra três adolescentes que encontra em um estacionamento. Vivendo em cativeiro, elas passam a conhecer as diferentes facetas de Kevin e precisam encontrar algum meio de escapar.



A BELA E A FERA

Horários _ Arcoplex Royal 1 (dublado) qui, sex, sab, dom, seg, ter, qua (14 e 16h30min), Arcoplex Royal 3 (3D legendado) qui, sex, sab, dom, seg, ter, qua (21h30min) e Arcoplex Royal 3 (3D dublado) qui, sex, sab, dom, seg, ter, qua (19h)

Direção _ Bill Condon

Gênero _ Fantasia, musical

Elenco _ Emma Watson, Dan Stevens, Luke Evans

Classificação _ 10 anos

Duração _ 2h09min

Moradora de uma pequena aldeia francesa, Bela (Emma Watson) tem o pai capturado pela Fera (Dan Stevens) e decide entregar sua vida ao estranho ser em troca da liberdade dele. No castelo, ela conhece objetos mágicos e descobre que a Fera é, na verdade, um príncipe que precisa de amor para voltar à forma humana.



LOGAN

Horários – Arcoplex Royal 4 (dublado) qui, sex, sab, dom, seg, ter, qua (14h) e Arcoplex Royal 4 (legendad0) qui, sex, sab, dom, seg, ter, qua (16h30min)

Direção – James Mangold

Gênero – Ação

Elenco – Hugh Jackman, Patrick Stewart, Dafne Keen

Classificação – 16 anos

Duração – 2h17min

Em 2029, Logan ganha a vida como chofer de limousine, para cuidar do nonagenário Charles Xavier. Debilitado fisicamente, esgotado emocionalmente, ele é procurado por Gabriela (Elizabeth Rodriguez), uma mexicana que precisa da ajuda do ex-X-Men. Ao mesmo tempo em que ele se recusa a voltar à ativa, Logan é confrontado por um mercenário, Donald Pierce, interessado na menina Laura Kinney / X-23, sob a guarda de Gabriela.



