Cão de Caçapava do Sul vira notícia em jornal inglês

Pelo mundo 29/03/2017 | 11h44 Atualizada em

A história de Thor, um cachorro da raça Akita de Caçapava do Sul, repercutiu pelo mundo todo. O animal caminha diariamente pelos lugares que costumava passear com seu tutor, o artista plástico Cláudio Cantarelli, falecido em 2015. Na última sexta-feira, o jornal Metro, de Londres, na Inglaterra, também contou a emocionante trajetória do cão.

No início de março, a jornalista inglesa Janet Tappin, da Agência Caters News, entrou em contato com o jornal Gazeta de Caçapava e solicitou fotos e vídeos para enviar a história do cão de Caçapava do Sul aos jornais, sites e TVs da Europa.



Em janeiro, a história de lealdade do cachorro Thor foi contada pela primeira vez, depois que a Mascote Cia. Veterinária revelou o paradeiro do cão na sua coluna semanal.



O Diário também publicou reportagem sobre Thor em 28 de janeiro. A história repercutiu, ainda, em emissoras de TV nacionais. A história de lealdade desta raça ficou famosa com o filme Sempre ao Seu Lado, de 2009.





Leia a matéria do jornal inglês Metro

* Com informações da Gazeta de Caçapava