Caminhão carregado com arroz tomba na BR-158

Um caminhão carregado com arroz (a quantidade não foi informada) tombou na tarde deste domingo, na BR-158, em São Gabriel. O caso aconteceu no km 431 da rodovia, por volta das 16h.

Foto: PRF / Divulgação

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o caminhão, que estava trafegando no sentido Santa Maria-Rosário do Sul, caiu na pista contrária. O motorista não se feriu. A PRF não soube informar as causas do acidente.

A rodovia ficou bloqueada até a retirada do veículo. Na manhã desta segunda, o trânsito já está normalizado.