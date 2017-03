Cachorro morre após ataque de abelhas em Rosário do Sul

Região Central 09/03/2017 | 11h54 Atualizada em

Um homem e um cachorro foram vítimas de um ataque de abelhas, na tarde de quarta-feira, em Rosário do Sul. O caso aconteceu na BR-158, nas proximidades da ponte Santo Antônio, na localidade de Conceição. Este é o terceiro caso de ataque de abelhas naquela região.

De acordo com o Corpo de Bombeiros de Rosário do Sul, que atendeu a ocorrência, o homem (sua identidade não foi informada) teria ido ao local para pescar. Ele estava acompanhado de um amigo e de seu cachorro.



Segundo a ocorrência, o dono do animal percebeu que ele foi em direção a uma área de mato fechado e tentou desviar das picadas das abelhas, mas não conseguiu. Por conta da quantidade de picadas, o cão acabou morrendo no local.

Os dois homens entraram no veículo para se proteger das abelhas. Um deles era alérgico e acabou levando várias picadas. Ele foi atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), encaminhado ao Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, em Rosário do Sul e, em seguida, liberado.

PRIMEIRO CASO: SÃO GABRIEL

Este é o terceiro ataque de abelhas ocorrido na região nesse ano. No dia 15 de janeiro, um homem morreu após sofrer um acidente de trânsito na BR-290, em São Gabriel, e ser atacado por um enxame.

José Amilton Sotero de Azambuja, 51 anos, perdeu o controle do veículo, invadiu a pista contrária, capotou e bateu em uma árvore em que tinha uma colmeia. Ele foi atacado pelas abelhas e morreu a caminho do hospital após uma parada respiratória.

SEGUNDO CASO: ROSÁRIO DO SUL

Também em janeiro, no dia 17, 15 pessoas ficaram feridas e tiveram de procurar atendimento médico após um ataque abelhas, em Rosário do Sul. Uma retroescavadeira que estaria fazendo a limpeza do terreno da antiga viação férrea teria atingido, por acidente, uma colmeia, que se formou dentro de uma vala por onde passa o esgoto, no chão.

Ao atingir a colmeia, o funcionário que conduzia a retroescavadeira foi atacado e saiu correndo. Pedestres e motoristas que transitavam próximo ao local foram surpreendidos pelo ataque, que fez vítimas dentro de um raio de 100 metros.