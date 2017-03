AVF lança calendário para arrecadar recursos para competição

Vôlei 21/03/2017 | 14h41 Atualizada em

A Associação Voleibol Futuro (AVF) realiza na noite desta terça-feira, às 19h, na Faculdade Metodista de Santa Maria (Fames), o lançamento de um calendário promocional, que envolve imagens de atletas das categorias de base do time.

No evento de apresentação do material, a AVF lançará uma campanha de arrecadação de recursos para a participação das equipes de base no Festival Internacional de Voleibol Feminino, que ocorre entre os dias 14 e 18 de junho,em Estrela.

O evento desta noite é aberto ao público.