Aulas começam hoje com ameaça de greve na rede estadual

Mesmo com a aprovação do indicativo de greve para as escolas estaduais, em assembleia regional do Cpers/Sindicato, na última sexta-feira, as instituições se prepararam para receber os estudantes nesta segunda-feira.

O vice-diretor da Colégio Manoel Ribas, Álvaro Barreto Lisboa, conta que a escola está com o quadro de funcionários completo e que a semana passada foi de arrumar os últimos detalhes da instituição.



Quadra de esportes da escolas Manoel Ribas estava sendo limpa na última quinta-feira Foto: Lucas Amorelli / New Co DSM

Apesar de todos os funcionários e servidores estarem preparados para a volta às aulas, Álvaro diz que o colégio sabe que dois educadores e uma servidora estão prestes a se aposentar. Basta a portaria ser publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) para que estas três pessoas possam se desligar do Manoel Ribas.



As aposentadorias se tornaram um problema para a Colégio Cilon Rosa há muitos anos, de acordo com diretora Maria Solange Hundertmarck.

– Nós já informamos a 8ª Coordenadoria Regional de Educação, mas eles apenas dizem que não tem ninguém na reserva para nos enviar. Assim ficamos sem servidores da manutenção e limpeza – diz Maria Solange.

Na questão estrutural, a diretora também pontua que a escola tem alguns problemas, como a falta do refeitório, que há anos está para ser construído.

De acordo com a diretora Eli Correa Dias, do Colégio Coronel Pilar, a aposentadoria de uma servidora também depende da publicação no DOE. Eli comenta que fora isso, a escola está com pequenas reformas e pinturas prontas para receber os estudantes.



Mesmo comentário de Maria Luiza Saurin, vice-diretora do turno tarde do Cícero Barreto. Ela comenta que algumas melhorias ainda são esperadas na escola, mas, de maneira geral, o colégio está à espera dos alunos.

Apesar dos esforços de diretores, vices, professores e servidores, os estudantes podem desfrutar das escolas arrumadas por apenas dois dias, pois, uma assembleia geral dos educadores e funcionários da rede estadual está marcada para esta quarta-feira, em Porto Alegre.