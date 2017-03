Atendimento no Sine é normalizado em Santa Maria

Emprego 06/03/2017 | 10h52 Atualizada em

Retornou, na manhã desta segunda-feira, o atendimento na Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social (Sine), que havia sido interrompido na quarta-feira passada, dia 1º de março. Os funcionários farão um mutirão para atender todos os agendamentos que haviam sido feitos durante os dias de interrupção.

De acordo com o coordenador do Sine, Ramiro Dutra Rodrigues, cerca de 52 cadastros para confecção de carteira de trabalho serão reagendados durante essa semana. Três guichês estarão funcionando para dar conta do atendimento.

– Iremos entrar em contato com todas as pessoas que haviam agendado para que elas sejam atendidas o mais rápido possível. Serão disponibilizadas 30 fichas pela manhã e outras 12 fichas extras para o atendimento de quem havia agendado. O objetivo é que o atendimento seja normalizado até a sexta-feira – afirmou o coordenador.

Na última quarta-feira, um problema na conexão de internet fez com que o atendimento fosse interrompido, o que impossibilitou os cadastros de empregos, seguro desemprego e emissão de carteira de trabalho.

A empresa funciona das 8h às 17h, na Rua Silva Jardim, 1.994. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone (55) 3222-9005.