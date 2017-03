Artistas adiantam o que vão levar ao Projeto Treze: o Palco da Cultura

Cultural 31/03/2017 | 14h49 Atualizada em

Quem estava com saudade de ver a cultura produzida em Santa Maria tomar conta do Theatro Treze de Maio já pode comemorar. A Associação dos Amigos do Theatro divulgou a relação de aprovados na 11ª edição do Projeto Treze: o Palco da Cultura.

Foram escolhidas 21 iniciativas entre as 52 inscrições. Dessas, 27 propostas foraram para a categoria Música, 16 para Teatro, oito em Dança e um da categoria Outros, que inclui iniciativas como poesia e arte circense.Único inscrito na categoria Outros, o espetáculo Varieté foi um dos selecionados a ocupar o palco centenário.

Bandas de Santa Maria podem se inscrever para tocar no Mês do Rock



A atração nasceu da reunião de artistas de três grupos locais: Ateliê do Comediante, Teatro no Buraco e Umbigo de Bruxa.De acordo com ator Laédio Martins, do Ateliê do Comediante, o espetáculo de variedades reunirá artistas que vão exibir suas habilidades, intercalados com números musicais.

– É um espetáculo em formato cabaré circense. Uma apresentação de habilidades e talentos como trapézio, lira, perna de pau, entre outros – explica o ator.

Nando Reis e banda voltam a Santa Maria



Os ensaios da montagem ainda não iniciaram, mas cada artista já está treinando seus números separadamente, por se tratarem de habilidades individuais. Depois, a trupe se reúne para realizar a colagens e sequência da apresentação. Um dos selecionados de Dança, foi a intervenção artística FeridaCalo, apresentada por um grupo de pesquisa de alunos do curso de dança da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). Conforme o professor Odailso Berté, idealizador do projeto, os integrantes estão animados com a oportunidade de levar a experiência ao teatro. Em 2016, a intervenção foi apresentada em locais abertos, como a UFSM e a Biblioteca Pública.

Ney Matogrosso fala sobre uma geração livre de preconceito dias antes do show em Santa Maria



– Nossa tarefa, agora, é reconfigurar a intervenção tornando-a um trabalho para a caixa cênica ou intervir no teatro. Temos umas ideias bacanas – adianta.

Na categoria Teatro, um dos selecionados foi Lógica Ltda. Conforme Felipe Mendes, responsável pelo projeto, a ideia é realizar um diálogo cômico entre questões cotidianas e o trabalho de uma fábrica. Os artistas contarão a história usando técnicas de teatro, dança e circo.

Show do padre Fábio de Melo em Santa Maria é cancelado



Entre os musicais, um dos selecionados foi Canções de Amor e de Estrada, da dupla Gisele e Maninho. Conforme Gisele, o show celebra seus 20 anos de carreira se apresentando em pubs, bares, shows e festivais. No setlist, além das canções mais tocadas, músicas do primeiro CD autoral, Boas-Vindas, e do no EP que será lançado esse ano.