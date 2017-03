Após tumulto com PMs, sete pessoas são detidas em Santa Maria

Desacato 21/03/2017 | 20h15 Atualizada em

Sete pessoas - seis adultos e um adolescente de 16 anos - foram detidos pela Brigada Militar após um tumulto no Beco do Beijo, no bairro Camobi, na região leste de Santa Maria, na tarde desta segunda-feira.

De acordo com informações da Brigada Militar, o tumulto começou quando os policiais militares estavam abordando dois jovens, um de 19 e outro de 29 anos. Eles estavam com um revólver calibre 38, com numeração raspada e cinco cartuchos de munições.

Enquanto os PMs faziam o flagrante, vizinhos que presenciaram a cena tentaram evitar a prisão e começaram a confusão. Eles tentaram impedir que os dois fossem levados pela Brigada Militar. Os policiais chegaram a atirar com balas de borracha durante a confusão.

Com isso, outras cinco pessoas: um homem de 49 anos; um adolescente de 16, dois jovens de 22 e 23 anos, e uma mulher de 33, também foram detidos por ameaça, desacato, resistência e desobediência. As sete pessoas foram levadas para a Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA).