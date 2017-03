Após quatro anos, Cruz Alta quer voltar à Rota das Terras Encantadas

Mapa turístico 27/03/2017 | 08h00 Atualizada em

Depois de quatro anos de rompimento entre o poder público e a Rota das Terras, Cruz Alta recebeu a visita de Caroline Lopes, diretora de Turismo do projeto. Em reunião, foi agendado para o ano de 2017 a reinserção do município na Rota, que hoje conta com 16 municípios consorciados, os quais, em conjunto, buscam investir no turismo como atividade de desenvolvimento, valorizando as belezas culturais e naturais existentes na região.



Homem é morto a facadas após discussão em CTG de Itacurubi



Atualmente, a Rota das Terras Encantadas encontra-se em ascensão, sendo conhecida nacionalmente e internacionalmente, apresentando várias opções de turismo: turismo de conhecimento, de negócios, de eventos, ecoturismo, de lazer, cultural e gastronômico, por meio dos roteiros oferecidos pelas agências de viagens e turismo.

Segundo a secretária de Cultura de Cruz Alta, Laura Durigon Ajala, a reinserção do município nesta importante entidade trará muitos benefícios à comunidade local, visto que a cidade voltará a fazer parte do mapa turístico do Brasil, onde esteve afastada nos últimos quatro anos. Essa parceria vem colaborar com o desenvolvimento econômico da região, fomentando a geração de empregos e divulgando as belezas e grandes personalidades de Cruz Alta.

Artista de São Sepé transforma sucata em móveis e objetos



A previsão de lançamento dos roteiros turísticos e material institucional está prevista para 2017. Clique aqui para mais detalhes da Rota.