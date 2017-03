Após dois meses em obras, Centro de Cultura reabre esta semana

Caçapava do Sul 27/03/2017 | 11h00 Atualizada em

O Centro Municipal de Cultura Arnaldo Luiz Cassol, de Caçapava do Sul, será reaberto para visitação nesta quinta-feira. Ocupado em 1787, o prédio é o mais antigo da região e foi marco inicial da cidade, cuja invasão das tropas rebeldes completam 180 anos no dia 8 de abril.



O imóvel abriga o Museu Municipal Lanceiros Negros, a Biblioteca Pública Municipal Domingos José de Almeida e o Arquivo Histórico da cidade. O espaço passou quase dois meses em obras, sob responsabilidade da Secretaria de Cultura e Turismo, que entregará à comunidade caçapavana o prédio histórico e um espaço cultural único, terminando um período de abandono e esquecimento que durou décadas.

Com a reabertura do Museu e da Biblioteca, será concluída a primeira etapa da revitalização cultural que o município está fazendo. A segunda e a terceira etapas são a pintura da fachada externa do prédio do Centro de Cultura e a abertura de um Espaço Cultural no pátio da edificação, de forma concomitante. Na quarta e última etapa, haverá o restauro das paredes internas do antigo reduto Farroupilha do município, obra que será efetivada a médio e longo prazo devido a sua complexidade e necessidade de mais pesquisas.

Todas estas ações estão sendo acompanhadas pelas equipes de outras secretarias municipais e com o aval dos técnicos do Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico do Estado (Iphae).

Museu Municipal Lanceiros Negros

Conta com mais de 400 peças no seu acervo, que variam de 10 mil anos antes do presente e material do século XIX e XX, além do maior acervo histórico arquitetônico da época da guerra da região. Dentro dele estão depositados acervos de vários conflitos do século XIX, como a Revolução Farroupilha, a Revolução Federalista e a Guerra do Paraguai. O museu contará com quatro salas de exposição: de pré-história e arqueologia; cotidiano; guerra e trabalho, e escravidão e mineração.

Arquivo Histórico

A documentação vem de 1909 até o fim do século XX. Reúne uma galeria de exposição de fotografia e arte. A mostra inicial no espaço será uma exposição dos arquivos da ocupação dos 180 anos ocorrida em Caçapava do Sul. O Centro de Cultura possui um arquivo histórico com milhares documentos que estão sendo analisados ainda para posterior exposição e catalogação.

Biblioteca Pública Municipal Domingos José de Almeida

O acervo abriga 25 mil livros. Além de obras de literatura, história e ciências, a instituição é salvaguarda, também, de obras raras do século XIX e início do século XX. Pensando no acesso livre à literatura, durante a revitalização da biblioteca, foram doados livros para o Presídio Estadual, asilos, escolas, clubes que possuem bibliotecas, associações de bairros, Câmara de Vereadores, entre outros locais, permitindo que mais pessoas possam usufruir do prazer da leitura e acesso à informação. Todas essas ações foram feitas sob a ciência e orientação do Conselho Regional de Biblioteconomia.

