Na Baixada 26/03/2017 | 15h30 Atualizada em

Em duelo que vale a liderança do Grupo A da Divisão de Acesso, o Inter-SM recebe o Avenida, na tarde deste domingo, às 16h, no Estádio Presidente Vargas.

Pedro Pavan: "Domingo é dia de lotar a Baixada"

O confronto é válido pela 6ª rodada da competição. Quem vencer se isola na ponta da chave. O time de Santa Cruz do Sul é o primeiro colocado, com 8 pontos, mesmo número do Inter-SM, que perde no saldo de gols.

Confira a partida em tempo real:

Tweets de @pedrohpavan