Alunos deixam de ir às aulas por falta de professor em escola de Santa Maria

27/03/2017 | 10h30

Foto: Charles Guerra / New Co DSM

Escola Maria de Lourdes Castro funciona parcialmente no turno da tarde. Instituição precisa de 8 professores Foto: Charles Guerra / New Co DSM

A falta de professores na rede municipal de ensino afeta o desenvolvimento das atividades letivas. No dia 22 de fevereiro, o Diário apresentou a situação da Escola Maria de Lourdes Castro, situada no Loteamento Leonel Brizola, que adiou para março o início das aulas do turno da tarde por falta de educadores, que deveria ter começado no dia 20 de fevereiro.



Na última quinta-feira, a reportagem voltou ao local para averiguar a situação do colégio. Segundo a coordenadora pedagógica da escola, Cátia Ferreira, o turno da tarde começou as aulas no dia 8 de março, mas ainda faltam 8 professores na instituição: um no turno da manhã e sete para a tarde.

A dona de casa Daniele de Fátima Almeida, 26 anos, tem dois filhos, que deveriam estudar na escola. Ela comenta que sua menina, Annelise da Rosa, 7 anos, está com aulas normais do 2º ano do Ensino Fundamental. Já seu filho André Luiz da Rosa, 8 anos, deveria estar com aulas no 3º ano do Ensino Fundamental, mas não vai à escola pela falta de educadores na Maria de Lourdes Castro.

– Ele me pede para ir à aula, ele que ir para escola, mas não adianta eu mandar, porque não tem professor. Enquanto isso ele fica em casa, e depois, como vai ser? Já passou mês do início das aulas – conta Daniele.

Além disso, a diarista Elisiane de Godoy, 33 anos, que é mãe de dois alunos da escola, comenta que o filho Lorenzo Rodrigues, de 3 anos, deveria ter aula em turno integral e vai para a escola apenas no turno da manhã.

Alunos que deveriam ter aula em turno integral, frequentam a escola apenas no turno da manhã Foto: Charles Guerra / New Co DSM

Cátia diz que a escola está preocupada, e que a a direção está ciente que será necessário repor as aulas quando os professores faltantes chegarem. Ela comenta que a reposição deverá acontecer nos sábados pela manhã. Sobre a questão do turno integral, a coordenadora pedagógica diz que é a mesma situação: falta de professores.

– A escola é nova, foi inaugurada em dezembro do ano passado. Estamos fazendo o possível para conseguir tudo que o colégio precisa. Já resolvemos a questão dos ventiladores e assim nós vamos, aos poucos arrumando tudo – diz Cátia.

CHAMADA EMERGENCIAL



Começa hoje o prazo de apresentação dos 30 professores convocados, em regime emergencial, pela prefeitura. Os editais 4 e 5 foram lançados na última quinta-feira e os profissionais convocados têm até o dia 7 de abril para se apresentar na Secretaria de Gestão e Modernização Administrativa (Rua Venâncio Aires, 2.277, 3º andar), das 8h às 13h.





A documentação a ser entregue consta nos editais, que estão disponíveis no site da prefeitura.

E, encerra nesta sexta-feira o prazo para os 14 professores convocados, também em emergência, no edital 3 para se apresentarem na mesma secretaria. O documento também está disponível no mesmo endereço eletrônico.