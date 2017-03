A promessa santa-mariense que é peça-chave no time do São Gabriel no duelo com o Inter-SM

Clássico 17/03/2017 | 20h29 Atualizada em

Junior (com a bola), atacante criado em times de Santa Maria é fundamental no tricolor gabrielense

O clássico entre Inter-SM e São Gabriel, neste domingo, no Estádio Presidente Vargas será ainda mais especial para um jogador formado em Santa Maria. O atacante Junior, camisa 7 do Sanga, atuou pelo Inter-SM na Divisão de Acesso do ano passado.



Formado nas categorias de base do Riograndense, Junior inclusive marcou pelo Inter-SM no empate contra o São Gabriel por 1 a 1, em 2016. Se marcar domingo, contra o ex-time, ainda não sabe se irá comemorar.



– Estou pensando. Hoje, estou no lado de cá, e sempre dou o melhor pelo time. Acho que vou comemorar, sim. Mas tenho um carinho especial pelo Inter e pelo Riograndense. Foram os times que me abriram as portas. Foi com boas atuações no Inter o ano passado que veio o interesse de outros clubes – afirma Junior.



O técnico do São Gabriel, Círio Quadros, rasga elogios ao seu atacante. Titular em todos os jogos, Junior é considerado uma grande promessa pelo comandante tricolor.

– Acompanho o Junior desde que ele surgiu no Riograndense. Ele está muito bem aqui, é muito importante para o time. É um atleta jovem, que tem um futuro muito grande. É um jogador versátil, que joga pelo lado, joga por dentro, é moderno, recompõe muito bem, tem força e velocidade – elogia Círio Quadros.

DOMINGO - 16H

INTER-SM

Ian; Maldonado, Alemão, Dionatan e Cássio; Théo, Marquinhos, Kleyton, Wallan Luan e Enrico (Ícaro); Eduardo

Técnico: Vinicius Munhoz

SÃO GABRIEL

Juliano; Jocenir, Vagner, Guilherme e Jaime; Diego Borges, João Felipe, Daniel e Rilber; Junior e João Leandro (Dener)

Técnico: Círio Quadros

Arbitragem: Sérgio Eduardo Moraes, auxiliado por Bruno Prestes França e Eduardo Rachelle Boaz

Local: Estádio Presidente Vargas, em Santa Maria

Ingressos: Variam de R$ 10 a R$ 50. Os portões abrem às 15h