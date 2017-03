A lista dos 38 professores convocados para a rede municipal

Ensino 06/03/2017 | 10h15 Atualizada em

Na tentativa de suprir a falta de professores da rede municipal de ensino, a prefeitura lançou edital na última quinta-feira para chamamento, de forma emergencial, de 38 professores.



Os educadores devem ocupar as vagas remanescentes da primeira chamada, que convocou 147 profissionais, e a prefeitura não obteve a resposta de 63 professores. Segundo a Secretaria de Gestão e Modernização Administrativa, novos editais estão previstos para chamamento das 25 vagas em aberto no município.



A opção de dividir a chamada em mais de um edital foi decidida para acelerar o processo de convocação dos professores, pois, de acordo com a pasta, um levantamento de quais os profissionais podem ser chamados ainda é realizado pela secretaria.



O próximo edital deve ser lançado ainda nesta semana, conforme a Gestão e Modernização Administrativa, porém, sem previsão de quantos profissionais devem constar na lista de convocação. A certeza que serão feitas quantas chamadas forem necessárias até completar o quadro de professores do município.

A secretária interina de Educação, Maria Gorete Farias, disse que a pasta prevê que a resposta, deste edital aberto na quinta-feira, não será de 100%, como aconteceu na primeira chamada, e isto pode resultar em mais editais, além dos já previstos pelo Executivo.

A APRESENTAÇÃO

Os professores convocados no edital, que está aberto, devem se apresentar a partir de hoje, até quinta-feira, na sede da Secretaria de Gestão e Modernização Administrativa, das 8h às 13h.



São convocados 11 educadores da Educação Infantil, 16 dos Anos Iniciais, 3 de Artes do Ensino Fundamental e 8 de Ciências Biológicas. A lista de documentos que devem ser apresentados podem ser conferidos aqui, no documento 02, com data de publicação de 2 de março.

Cronograma de apresentação dos professores

Os professores convocados neste edital devem seguir um cronograma pré-estabelecido pela prefeitura para apresentação na Secretaria de Gestão e Modernização Administrativa, situada na Rua Venâncio Aires, 2.277, 3º andar. Os educadores devem comparecer ao local das 8h às 13h, nas seguintes datas

- Quando: Nesta segunda-feira

- Cargo: Educação Infantil

- Mariane Elaine Karsburg Fischer

- Débora Ferreira Lerina

- Mariane Dias de Vargas

- Aline de Freitas Gutierres

- Aline Bona Omelczuk

- Pâmela Andressa Ortiz Ferreira

- Graziela Flores Batista Feliciani

- Nathiele Ferreira da Silva

- Andreza Saydelles da Rosa

- Maria Lucia da Silveira

- Sonia Elizabeth Flores da Silva

- Quando: Terça-feira

- Cargo: Anos Iniciais

- Tatiane da Silveira Lutz

- Morgania Martins de Oliveira

- Marcelo Flores Melo

- Ana Paula Braga Beise

- Elisa Gonçalves Quinhones

- Mariane Gama Soares

- Aquiléa Salgado

- Ione de Oliveira Vedootto

- Sonia Marli Souza da Cunha

- Francisca Maria Paulo da Silva Torri





- Quando: Quarta-feira

- Cargo: Anos Iniciais

- Elizabeth Lourenço Machado

- Tania Regina Callage da Silva

- Ana Maria da Silva Beltrame

- Virgilina Pires Freitas

- Elizete Maria Selle Campanholo

- Ereni Veiga Dos Santos





- Quando: Quarta-feira

- Cargo: Artes (Ensino Fundamental)

- Denise Maria Moro

- Joyce Desessards de La Côrte

- Tatiane Dos Santos Felipetto





- Quando: Quinta-feira

- Cargo: Ciências Biológicas

- Francieli Isa Ziembowicz

- Andrielli da Silva Fontoura

- Elenize Rangel Nicoletti

- Luciano Fagundes Avancini

- Renata Lemes

- Francihele Cardoso Müller

- Kauana Gehrke Tonin

- Tamires da Cruz Munareto

- Os professores que não puderem comparecer na data pré-estabelecida, terão a chance de se apresentar no dia 13 de março, do meio-dia às 15h, no mesmo local.