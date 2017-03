A arte perde o brilhantismo de Silvestre Peciar

Luto 05/03/2017 | 20h26 Atualizada em

Uma triste notícia pegou desprevenidos os amantes da arte. O pintor e escultor Silvestre Peciar morreu neste domingo, em Montevidéu, no Uruguai. As causas da morte ainda não foram informadas. Ele tinha 81 anos.

Uruguaio naturalizado brasileiro, ele foi um dos artistas mais importantes que já passaram por Santa Maria. Por 25 anos, deu aulas no curso de Desenho e Plástica da UFSM (hoje, chamado Artes Visuais). Durante esse tempo, deixou marcado seu legado artístico.

Ao se aposentar, decidiu retornar ao Uruguai, mas não sem deixar um presente para a cidade. Ele doou parte de seu acervo ao Museu de Arte de Santa Maria (Masm).



– Foram mais de 20 peças. Algumas dele mesmo, outras de vários grandes artistas, alguns, ex-alunos dele. Para nós, ele foi uma espécie de messias da arte, um homem de talento – conta o diretor do Masm, Marcio Flores.

O diretor do Masm, Marcio Flores, com Peciar, em uma exposição do acervo, em 2011 Foto: Lauro Alves / Agencia RBS

As peças em terracota, cerâmica, ferro, alumínio, madeira, entre outros, já foram expostas pelo menos três vezes no Masm. A última, no ano passado. O professor sempre defendeu a reabertura do museu, durante o período em que esteve fechado, nos anos 2000.

– É responsabilidade de uma cidade que tem o apelido de Cidade Cultura ter um museu de artes plásticas. Santa Maria tem direito de ter essa obra concluída para que possa mostrar seu extenso e valioso acervo – disse ao Diário, em 2006.



O veterano participou do 1º Encontro Internacional de Escultores de Santa Maria na Gare, em 2011 Foto: Germano Rorato / Especial