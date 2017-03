20 opções para curtir o fim de semana em Santa Maria 

Agenda 03/03/2017 | 20h08 Atualizada em

SÁBADO

NOITE DO VIROTE – Com Douglas Braga. Sertanejo. Corujão (BR 158, 2, km 318), às 23h. Ingressos: R$ 25 (antecipados) e R$ 35 (na hora). Tel: (55) 99661-7788.

Douglas Braga Foto: Jean Pimentel / Agencia RBS

EDU E RAPHA – Com DJ André Sarate. Sertanejo. Moon Nightlife (Rua João Pereira Henrique, ao lado do Espaço Esmeralda), às 23h. Ingressos: R$ 20 (feminino) e R$ 30 (masculino). Tel: (55) 9.9907-0102.

JELLY POP – Ritmos variados. Macondo Lugar (Rua Serafim Valandro, 643), às 22h. Ingresso: R$ 15.

OS MARIAS – Rock. Bar do Pingo (Rua Floriano Peixoto, 1.234), às 22h. Ingressos: R$ 15 (até 23h) e R$ 17 (pós 23h). Tel: (55) 3028-7887.

BAILE DE MÁSCARAS – Com Evandro Fonseca. Marchinhas de carnaval. Boteco Do Rosário (Rua do Rosário, 400), às 22h. Ingresso: R$ 20. Tel: (55) 3026-3610.

SAMBA EM COMCERVA – Samba. Comcerva (Rua Riachuelo, 402), às 21h. Ingresso: R$ 12. Tel: (55) 3025-2001.

RAINBOW CARNAVOE – Com Bloco das Voadoras e Bloco da Mãe Loira. Samba. Havanna's Eventos (Rua Araújo Viana, 150), às 23h. Informações: na página do evento no Facebook.

GUNS FOR DESTRUCTION – Rock. Moto Garage Lavagem e Botequim (Rua Floriano Peixoto, 2.010), às 23h. Ingresso: R$ 17. Tel: (55) 3307-6871.

Samba Move Foto: divulgação / divulgação

BIOSFERA – Ritmos variados. Clube Comercial (Rua Venâncio Aires, 1972), às 22h. Ingresso: R$ 15. Tel: (55) 9.9109-1637.

CUMBIA LIVRE – Com Sangue Latino. Cumbia, salsa e reggaeton. Rockers Soul Food (Av. Hélvio Basso, 1.241), às 23h. Ingresso: de graça. Tel: (55) 9.9677-4253.

MUSICARIA – MPB. Vaca Profana (Rua Serafim Valandro, 536), às 20h. Ingresso: R$ 5. Tel: (55) 9.9617-7430.

Musicaria Foto: Estúdio Issle / Divulgação

WILL BITENCOURT – Samba rock. Freguesia Som e Bar (Fernando Ferrari, 1.360), às 22h. Ingresso: R$ 15. Tel: (55) 3317-4334.

RICARDO BARROS – Pop rock nacional. The Park (Rua Venâncio Aires, 2.471), às 21h. Ingresso: R$ 17. Tel: (55) 3025-5115.

CAMALEÕES E OS BIXOS DO MATO – Rock. Zeppelin Bar (Rua Visconde de Pelotas, 978), às 22h. Ingresso: R$ 15. Tel: (55) 99969-1529.

GUSTAVO LOPES – Sertanejo. Dom Zé (Rua Venâncio Aires, 933), às 22h. Ingressos: de graça (para mulheres, até as 23h30min), R$ 25 (homens, até as 23h30min, incluso uma cerveja) e R$ 20 (após as 23h30min). Tel: (55) 99649-2151.

DOMINGO

ROCK ACÚSTICO – Moto Garage (Rua Floriano Peixoto, 2.010), às 22h. Ingresso: de graça. (55) 3307-6871.

MARGEM FREE – Com DJ Germano Trommer. Festa eletrônica. Ponte Seca da UFSM (Av. Roraima, 1.000, Camobi), às 14h. Ingresso: de graça. Se chover, a festa será remarcada. Informações: na página do evento no Facebook.



Festa Margem Foto: Divulgação / Divulgação

EDSON ROSA E PEDRO MONTI – Rock, pop e MPB. Ponto de Cinema (Rua Ângelo Uglione, 1.567), às 21h. Ingresso: R$ 10. Tel: (55) 9.9962-3277.

SAMBA DO BILL – Samba. Vaca Profana (Rua Serafim Valandro, 536), às 20h. Ingresso: R$ 8. Tel: (55) 99617-7430.

SAMBA DO ZÉ – Samba. Dom Zé (Rua Venâncio Aires, 933), às 22h. Ingressos: de graça (para mulheres, até as 23h30min), R$ 25 (homens, até as 23h30min, incluso uma cerveja) e R$ 20 (após as 23h30min). Tel: (55) 99649-2151.