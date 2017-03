16 músicas que fizeram sucesso no Carnaval e vão "colar" na sua cabeça

Opinião 03/03/2017 | 14h27 Atualizada em

Todos os anos o Carnaval chega e deixa uma ou várias músicas na cabeça dos foliões. Pensando nisso, listei algumas das canções que, se você não escutou, ainda vai escutar muito em rádios ou festas.

Só nessa lista já foram 16 hits. E claro, sempre tem mais!

Não esqueça: aguardo a sua sugestão para aumentar a lista.



"País da Fantasia" é uma música da Alinne Rosa, que começou a divulgação no fim de 2016, principalmente após sua apresentação no X Factor Brasil.



Ivete Sangalo tem inúmeras músicas de carnaval que marcaram o público, mas esse ano sua escolha foi 'O Doce', lançada em seu último trabalho ao vivo em Trancoso.





'Taquitá' teve lançamento exclusivo pelo Tidal no início de janeiro, mas logo depois ele foi disponibilizado nos outros canais de Claudia Leitte, tornando-se uma das músicas mais tocadas no mês pelas rádios.



Preta Gil apostou forte em seu hit de Carnaval e chamou até a equipe do FitDance para fazer a coreografia de "Eu quero e você quer". A mistura de axé e pagode resultou em refrão chiclete que você deve recordar depois de escutar, no mínimo, uma vez.





Já "Todo Dia" traz um hino de carnaval dentro da própria música de Pabllo Vittar e Rico Dalasam





Léo Santana apostou em "Santinha" e obviamente em uma coreografia fácil para o foliões que acompanharam os blocos e trios elétricos.



Apesar de ter sido lançada em julho passado, "Sim ou Não", da Anitta em parceria com Maluma, ainda é reproduzida por aí. E o sucesso da música é tão grande que ela já tem uma versão em espanhol, a pedido do público e rádios de língua espanhola. E falando em Anitta, ela aparece em mais duas músicas bem tocadas nesse carnaval. A primeira é "Loka", com uma das uma das grandes duplas sertanejas do momento, Simone e Simaria. Logo depois em uma parceria com Nego do Borel e Wesley Safadão em "Você Partiu Meu Coração".



Já Ludmilla não ganhou bloco oficial esse ano, mas está viajando pelo Brasil participando de vários shows e divulgando sua última música "Sou Eu".







"Deu Onda" foi uma música que gerou alvoroço nos últimos meses, sendo pelo sucesso dela ou por declarações polêmicas de seu criador, MC G15.



Algo que provavelmente ninguém esperou era um clipe baseado em algo do dia a dia: a música do gás. Ok, ela não é tão popular hoje em dia, mas lá nos anos 90 e início dos 2000 era o anúncio do caminhão de gás chegando na rua. "Olha o Gás" é uma parceria de MC Vitão e Dennis DJ. Sem falar que até patrocínio de uma empresa de gás eles ganharam!



João Brasil é um dos DJs brasileiros mais prestigiados no mundo e ano passado retornou a cantar em suas produções quando lançou o EP #NuncaMaisEuVouDormir. Nele o principal hit é "Michael Douglas". Então, não se assuste se escutar por aí ¿Iih, que isso? Michael Douglas!¿



Valesca Popozuda, uma das presenças nacionais no carnaval de Santa Maria, lançou pouco antes das festas do carnaval "Pimenta". Não teve tanto sucesso quanto o clássico "Beijinho no ombro", mas, sem dúvidas, foi um destaque.



Parece que o refrão fácil de "Olha a Explosão", do MC Kevinho, veio para ser a futura "Onda Onda" do Tchakabum. É só conferir na próxima festa de formatura, casamento, etc, que você participar.



"Me Libera Nega" pode ser a música mais inusitada ao sucesso. MC Beijinho cantou essa música em uma entrevista ao ser preso (isso mesmo) e surpreendentemente virou um sucesso quando Filipe Escandurras fez uma addaversão da música antes do interprete oficial gravar a sua.

