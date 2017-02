Veja os cargos para os quais a prefeitura de Santa Maria fará concurso no 1º semestre

Empregos 21/02/2017 | 20h36 Atualizada em

Nesta época de poucos empregos, tem gente ansiosa pelo concurso da prefeitura de Santa Maria. Ontem ocorreu a licitação para selecionar a empresa que aplicará as provas e oito concorreram: EPL, Consulplan, Consesp, Legalle, Objetiva, Instituto Cidades, Consulplam e Fundatec.

Agora, a prefeitura analisará os documentos e, mais adiante, serão abertas as propostas de preços. Por isso, a previsão é que as provas do concurso só serão no final do primeiro semestre.

Os concurseiros terão mais tempo para estudar, mas é bom ficar atento porque, no início do ano, o prefeito Pozzobom disse que vai contratar o número de pessoas que for extremamente necessário.

CARGOS PREVISTOS

Cargos do Magistério – Professores de Ens. Fund. anos finais em ciências biológicas, artes e inglês; de Educ. Infantil; de Ens. Fund. Anos Iniciais; de metalurgia; de mecânica; de eletricidade; e desenho técnico.

Cargos da saúde – Médicos de ESF; infectologista; clínico geral; ginecologista; ginecologista e obstetra; pediatra, psiquiatra; endocrinologista e cardiologista; assistente social; enfermeiro; técnico em Enfermagem ESF; agente com. de saúde; téc. em Enfermagem; agente de saúde pública e vigil. ambiental; enfermeiro de ESF; e psicólogo.