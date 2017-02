Veja a programação de Carnaval na TV aberta

Na TV aberta 24/02/2017 | 15h13 Atualizada em

O Carnaval chegou. E com ele a cobertura das emissoras de televisão, que mostram a folia pelo Brasil. Veja a programação dos canais da TV aberta nos dias de Carnaval.

Foto: AF Rodrigues,Riotur / Divulgação

REDE GLOBO

A Globo deve reservar mais de 50 horas de sua programação para acompanhar o Carnaval. A emissora abriu mão de exibir o Oscar ao vivo para não deixar de mostrar o tradicional desfile das escolas de samba.



Sexta e sábado:

– Desfile do grupo especial das escolas de samba de São Paulo. Chico Pinheiro e Monalisa Perone ficam responsáveis pela narração da festa e contam com um time comentaristas formado por Celso Viafora, Ailton Graça e Alemão do Cavaco.

– Desfile da série A das escolas de samba do Rio. Mariana Gross acompanha Carlos Gil nas transmissões das escolas de carnaval da série A, com Mumuzinho e Leandro Vieira, carnavalesco campeão pela Mangueira no ano passado, como comentaristas.



Domingo e segunda:

– Desfile do grupo especial das escolas de samba do Rio. Alex Escobar e Fátima Bernardes conduzem a transmissão. Milton Cunha e Pretinho da Serrinha completam o time, comentando os desfiles.



SBT

O SBT Folia 2017 vai transmitir todos os detalhes da folia do Carnaval de Salvador, que deve durar cinco dias consecutivos. Celso Portiolli, Karyn Bravo, Helen Ganzarolli e Léo Sampaio vão comandar a festa e levar diversão e informação aos telespectadores.



De sexta a terça:

– Transmissão do Carnaval de Salvador. Início na sexta, às 23h, direto de um estúdio exclusivo do SBT no Circuito Barra Ondina.



BAND

A Band também vai transmitir o Carnaval de Salvador de sexta até a madrugada de quarta. A dupla Betinho e Ligia Mendes vai estar à frente da transmissão, no Circuito Barra Ondina, com reportagens de Gominho e China.



De sexta a terça:

– Transmissão do Carnaval de Salvador, do Circuito Barra Ondina.



Agora, você decide qual festerê você quer acompanhar em casa. Liga a TV, aumenta o volume e bom carnaval!