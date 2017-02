Última derrota do Inter para o Caxias no Beira-Rio foi em 1999, e teve gol de Washington

Faz tempo 10/02/2017 | 18h03 Atualizada em

O Internacional vai em busca de sua primeira vitória no Gauchão 2017, e o adversário é o Caxias, que bateu o Grêmio na rodada passada. As equipes se enfrentam às 21h deste sábado. Se por um lado há esta pressão pelo triunfo, o time de Antônio Carlos Zago conta com um bom desempenho recente no Beira-Rio diante dos caxienses.

Leia mais:

Nico López é desfalque do Inter contra o Caxias

Inter x Caxias: tudo o que você precisa saber para acompanhar a partida

Inter pode ser punido por "colaborar" com organizadas suspensas



A última derrota colorada para o Caxias no Beira-Rio foi em 1999, e nem foi pelo Campeonato Gaúcho. A chamada Copa Sul era disputada naquele ano. Em Porto Alegre, o Caxias se impôs sobre o time comandado por Paulo Autuori, vencendo por 2 a 0. Gols marcados por Grizzo e Washintgon, aquele mesmo com passagens por Atlético-PR, Fluminense e São Paulo.

Desde aquela ocasião, foram realizadas 13 partidas no Beira-Rio entre Inter e Caxias. Os colorados venceram 11 vezes e empataram apenas duas. Um alto aproveitamento de quase 90%.

Série invicta do Inter:

1999 - Inter 0x0 Caxias

2000 - Inter 4x1 Caxias

2001 - Inter 0x0 Caxias

2001 - Inter 2x1 Caxias

2003 - Inter 1x0 Caxias

2006 - Inter 2x0 Caxias

2006 - Inter 2x1 Caxias

2008 - Inter 2x1 Caxias

2009 - Inter 5x1 Caxias

2009 - Inter 8x1 Caxias

2012 - Inter 2x1 Caxias

2014 - Inter 4x0 Caxias

2014 - Inter 3x0 Caxias



*RÁDIO GAÚCHA