Tempo 07/02/2017 | 07h00 Atualizada em

A terça-feira promete ser quente em Santa Maria. Logo nas primeiras horas do dia a temperatura deve ser mais amena, com a mínima prevista de 16ºC. Não há previsão de chuva, apesar da presença de nuvens.

Ao longo do dia a temperatura vai aumentar, com a máxima chegando aos 28ºC ou até aos 29ºC. Na quarta-feira as temperaturas devem se repetir, porém, com chance de pancadas de chuva ao longo do dia.