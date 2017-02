São Sepé vai sediar abertura da colheita da oliva no Estado

Região 03/02/2017 | 08h30 Atualizada em

Se diversificar a produção era o tema de casa, São Sepé vem cumprindo a risca o projeto de oferecer aos produtores – em especial aos pequenos – alternativas para novos cultivos. Informações de Leandro Ineu, da prefeitura de São Sepé.

Depois de fomentar a produção das videiras (em processo de consolidação frente as recentes edições da Festa da Uva) o município agora fortalece outro elemento da cadeia produtiva: as oliveiras.

Município tem a quinta maior área plantada com oliveiras no Estado. Cultivo é alternativa aos produtores locais. Foto: Leandro Ineu / Divulgação/Prefeitura de São Sepé

BR-290 não terá pedágio

Em recente viagem à capital gaúcha, o prefeito Léo Girardello e o vice-prefeito, Kéio Santos, anunciaram a sinalização positiva do governo do Estado para que o município sedie a Abertura Oficial da Colheita de Oliva. O evento que reúne autoridades estaduais – e que pode ter a presença do governador José Ivo Sartori – deve acontecer em uma propriedade localizada às margens da BR-290, com expectativa para o dia 15 de março.

Léo destacou que atualmente o município sepeense ocupa a quinta posição em área plantada da variedade. A planta que produz azeitonas tem encontrado na região central solo fértil para o desenvolvimento. Um bom exemplo está na vizinha Caçapava do Sul, onde a produção é ainda maior.

Escolas da região que vão fechar turmas

Na próxima semana, uma equipe da Secretaria de Agricultura do Estado deve visitar o município para analisar o local do evento. A notícia foi comemorada pelas autoridades do município que avaliam que a realização da ação pode aumentar o destaque da cidade na produção de oliveiras, bem como, despertar o interesse de novos produtores e empresários.