Robôs já são parte do nosso dia a dia

A Tecnologia move o mundo. Frase simples, mas emblemática do Sr. Steve Jobs, um inovador bem conhecido pelos amantes da tecnologia. Como você usaria a inteligência artificial no seu dia a dia? (leia o texto até o final e responda!)

Foto: Reprodução Universia Knowledge / Universia Knowledge

A inteligência artificial está presente cada vez mais no nosso dia a dia. Muitas vezes, nem percebemos que essa tecnologia está em nossas vidas quando interagimos nas redes sociais, quando falamos com atendentes de empresas pelo Facebook ou em atendimentos em lojas físicas, quando jogamos (nos games, cada vez mais natural e interativo) e até mesmo nos automóveis.

O que impressiona é o avanço dessa tecnologia, que não é tão nova assim (experimentada ainda na década de 50), e agora, com a ajuda da internet,dá passos bem largos. É claro que ainda estamos no início das descobertas de seu uso, mas com a velocidade do desenvolvimento ainda temos dificuldades de perceber todo o seu potencial e entender para onde vai evoluir.

Um exemplo disso tudo são os ¿chatbots¿, robôs que têm a capacidade de conversar por texto com humanos. Segundo o Facebook, mais de 11 mil deles estão sendo usados no Messenger.

Ainda no ano passado, em um evento em São Paulo, conheci o Dmitry Dumik, fundador e diretor da empresa Chatfuel, com sede em São Francisco, na Califórnia. Essa empresa está revolucionando o mundo dos chats de atendimento, onde nós mesmos podemos criar nossos chatbots, em apenas 7 minutos, mesmo sem saber programar e, o melhor, sem custo. Segundo o Dmitry, a empresa já estava com mais de 220 mil robôs na sua plataforma, espalhados por todo o mundo.

Nessa moda dos chatbots, o próprio Mark Zuckerberg, fundador do Facebook, afirma que em breve poderemos fazer tudo usando a rede social. Interagindo diretamente com os robôs nos atendimentos, poderemos cancelar assinatura de TV a cabo, pedir pizza, comprar passagens aéreas, transferir dinheiro, reservar uma mesa no restaurante e por aí vai. Detalhe, usando apenas um comando de voz ou texto, o nosso próprio Messenger fará tudo sem perdermos tempo com a parte operacional.

Outra aplicação bastante utilizada da inteligência artificial está na indústria. Com a robotização cada vez maior das máquinas, a produtividade vem aumentando, e os níveis de acidentes, diminuindo drasticamente. Em contrapartida, o debate sobre o impacto dessa tecnologia no mercado de trabalho segue aquecendo.

Ainda na semana passada, apareceu um vídeo na internet da empresa americana Boston Dynamics, comprada pelo Google e especializada no desenvolvimento de robôs autômatos, apresentando o robô chamado Handle. Esse robô impressionou muito por sua capacidade de saltar um obstáculo, mesmo estando em movimento e com equilíbrio perfeito. Você pode conferir esse e os outros robôs dessa empresa no vídeo abaixo:

Sem dúvida, a inteligência artificial vai impactar no modo como vivemos, nosso dia a dia, na invenção de novos modelos de negócios. Segundo o professor da Universidade de Stanford e cientista chefe da empresa Baidu, Andrew Ng, a inteligência artificial está para os tempos atuais como a eletricidade esteve no passado, onde seu primeiro uso foi em lâmpadas e, com o avançar dos anos, infinitas aplicações foram descobertas.

Todas as terça, estaremos aqui, para trazer essas e muito mais notícias sobre tecnologias mundo afora. Porque, afinal, a tecnologia move o mundo! Não esqueça, espero seu comentário: como você usaria a inteligência artificial no seu dia a dia?