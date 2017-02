Quais as consultas que Fila Zero irá reagendar a partir de março

Saúde pública 24/02/2017 | 15h36 Atualizada em



A prefeitura de Santa Maria divulgou a lista de especialidades médicas que devem ser alvo do programa Fila Zero a partir de março. Conforme o secretário de Saúde e prefeito, Jorge Pozzobom, pacientes que esperam por consultas de oftalmologia, traumatologia, cardiologia, pneumologia e nefrologia devem receber a ligação dos funcionários que trabalham no programa.

Foto: João Alves / Prefeitura de Santa Maria,Divulgação

Para dar conta da demanda, algumas cotas de consultas foram compradas pelo município, outras ainda estão sendo negociadas. Ainda há as consultas que serão ofertadas por médicos que se voluntariaram. A ideia é, até o final deste ano, zerar a fila de espera na cidade.



De acordo com o prefeito, o programa Fila Zero ocorre em três etapas.

1) A primeira começou em 2 de janeiro e seguiu até 6 de fevereiro, o levantamento com as listas dos pacientes que aguardam por consultas e exames na rede pública municipal.



Pacientes têm as primeiras consultas agendadas



2) A partir de 6 de fevereiro, começou o contato com os pacientes para agendamento das consultas. Foram 870 no total. Simultaneamente, dois servidores receberam a tarefa de "limpar a fila", retirando nomes de pessoas que já morreram, nomes duplicados (daqueles pacientes que pediram uma consulta em uma unidade básica e, tempo depois, solicitaram a mesma consulta em outro posto).



– A lista do Fila Zero tem pessoas que foram encaminhadas três ou quatro vezes para a mesma especialidade, outras que já consultaram e tem as que morreram, desde causas naturais, até acidentes de carro ou mortes violentas – explica Liliane Mello, superintendente de Atenção Especializada e Hospitalar.

Os dados de duplicidade ainda não foram computados. Eles serão analisados utilizando os critérios de nome da mãe e CPF.

– Não dá para aceitar ter um sistema com nomes duplicados e com pessoas que já morreram. Isso é uma vergonha. Temos dois sistemas que nunca se falaram. Vamos resolver isso – disse o prefeito.

Enquanto o Limpa Fila é realizado, os novos agendamentos do Fila Zero estão suspensos. Seguem sendo feitas as agendas de pacientes encaminhados pelo Sistema de Regulação do Estado e de pacientes de urgência.

3) A partir de março, começam os novos agendamentos nas especialidades citadas acima

OS NÚMEROS DO FILA ZERO*



– 6.006 ligações

– 870 agendamentos

– 479 não quiseram mais a consulta

– 2.137 não atenderam

– 2.520 manifestaram interesse em consulta de outra especialidade que não a que havia pedido inicialmente