Prefeitura diz que não será difícil obter PPCI do CDM

A secretária de Cultura, Esporte e Lazer de Santa Maria, Marta Zanella, teve reunião com engenheiros da prefeitura para tratar da falta de PPCI do complexo do Centro Desportivo Municipal (CDM), e saiu do encontro com a resposta de que não deve ser necessário fazer grandes obras para adequar o CDM. Ou seja, seriam poucas modificações e não precisaria fazer licitação para contratar os serviços.

Diante disso, Marta acredita que, nos próximos meses, a prefeitura conseguirá obter a liberação do CDM junto ao Corpo de Bombeiros.

– Antes da Feisma, com certeza estarátudo resolvido – disse ela.

A falta de alvará de PPCI do prédio do CDM está impedindo que a prefeitura realize eventos no local, pois desde a metade do ano passado, entrou em vigor uma nova resolução dos bombeiros que proíbe a emissão de alvarás temporários para eventos em locais que não tenham o PPCI do prédio aprovado. Com isso, campeonatos não devem ser realizados nos ginásios enquanto não sair o PPCI.

A Cacism aguarda pela solução desse problema, pois pretende realizar a Feisma em novembro deste ano. Se o CDM não for liberado, possivelmente a feira empresarial ficará só para 2018, pois não há outro local para o evento.