Prefeitura corre para não perder cerca de R$ 45 milhões do PAC

Santa Maria 14/02/2017 | 10h00 Atualizada em

A Caixa Econômica Federal deu um sinal de alerta à prefeitura de Santa Maria em relação aos valores disponíveis do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) e que não foram investidos. Há cerca de R$ 45 milhões da União para obras de regularização fundiária na Nova Santa Marta e para ações de urbanização na Bacia do Rio Vacacaí-Mirim e no Arroio Cadena. Ontem à tarde, o prefeito Jorge Pozzobom (PSDB) foi comunicado sobre a situação dos contratos e os riscos de perder os recursos caso a prefeitura não retome o restante das obras.



Foto: Fernando Ramos / Agencia RBS

Prefeitura de Santa Maria entrega três prédios alugados



– O prefeito mandou tocar. Só precisamos fazer um ajuste fino com a Caixa Federal – disse o presidente do Instituto do Planejamento (Iplan), Vilson Serro, que junto com a arquiteta da Secretaria de Estruturação e Regularização Urbana Lidia Gomes Rodrigues fez a apresentação dos contratos ao prefeito.

Como a prefeitura tem de dar uma contrapartida e as condições financeiras não são as melhores, a equipe fez as primeiras tratativas com a Caixa e aguardou o aval de Pozzobom. Ele deu o sinal verde para o Executivo iniciar a renegociação com a Caixa e garantir as verbas do PAC. A contrapartida total do Executivo, segundo Serro, está sendo calculada.

– São de R$ 3 milhões a R$ 4 milhões para R$ 31 milhões de graça e R$ 12 milhões de financiamento – destaca o presidente do Iplan, sobre a importância dos investimentos comparado ao desembolso da prefeitura.

Quem são os candidatos à prefeitura de São Vicente do Sul



Os R$ 31 milhões são para ações urbanas em vilas e vias ao redor do Vacacaí-Mirim e Arroio Cadena, como Lorenzi, Oliveira e Brenner. Nesse pacote, também está a construção do terceiro trecho da Perimetral Dom Ivo Lorscheiter, entre a Vila Oliveira e a Avenida Borges – esse trecho ainda não saiu do papel. Já os outros R$ 12 milhões serão investidos na regularização da Nova Santa Marta.