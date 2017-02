Penitenciária Estadual de Santa Maria receberá bloqueador de celular

Segurança 16/02/2017 | 10h02 Atualizada em

Considerados os escritórios do crime, os presídios e penitenciárias gaúchas vão receber um importante investimento para combater crimes planejados de dentro das celas. Na última sexta-feira, ao aderir ao Plano Nacional de Segurança Pública, proposto pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, foram apresentados os objetivos traçados para o Rio Grande do Sul. Entre eles, está a modernização do sistema penitenciário. Uma das propostas é equipar 12 unidades prisionais do Estado com bloqueadores de celular em um investimento total de R$ 6 milhões. E a Penitenciária Estadual de Santa Maria (Pesm) está na lista das cadeias que devem ser beneficiadas com a instalação do aparelho, que deve custar, em média, R$ 500 mil.

Apesar de ainda não haver uma confirmação de quando o novo equipamento deve começar a funcionar, a notícia é comemorada pelo titular da 2ª Delegacia Penitenciária Regional, Anderson Prochonow, responsável pela administração de 11 casas prisionais de nove municípios da Região Central.

– É uma informação muito positiva para a região e para a própria Pesm. Constantemente, temos realizado vistorias para retirar não só os estoques (facas artesanais) como os celulares. Isso vai aumentar a segurança do estabelecimento. É um sonho antigo. Estamos aguardando mais informações da Susepe, mas ainda é algo muito recente. Sabemos que, infelizmente, alguns detentos usam esses aparelhos (celulares) para cometer novos crimes lá de dentro, e esse aparelho vai impedir isso – afirma Prochnow.

Recentemente, agentes penitenciários detiveram duas mulheres que tentavam levar 27 celulares para companheiros dentro da Pesm. Antes de entrar para revista, elas atiravam sacolas com os aparelhos pelo muro. Depois de serem revistadas, elas iam até o local onde haviam arremessado, e pegavas os objetos.

O secretário de Segurança Pública do Estado, Cezar Schirmer, que estava presente na assinatura do Plano, diz que ainda não há definição de datas para que as ações sejam implementadas efetivamente.

– Estamos esperando o cronograma de liberação dos recursos, que ainda não está detalhado. O processo ainda está em andamento para detalhar o que será obrigação do Estado, o que compete à União – relata Schirmer.

O secretário também destaca a importância do funcionamento dos bloqueadores nas penitenciárias gaúchas e elogia a Pesm.

– É sabido que parte da criminalidade é comandada de dentro dos presídios, principalmente no Central. Em Santa Maria, não se constata isso. Mas essa medida (bloqueadores) é cautelar. É preciso cuidado para que haja essa desvinculação do apenado com o mundo externo no que diz respeito aos seus antigos aliados. O certo mesmo era que esses aparelhos não entrassem, mas isso, infelizmente, acontece por diversas razões. As casas prisionais escolhidas são as de maior expressão no Estado. A Pesm é exemplo, está muito bem perto das outras. Não tem lotação e realiza trabalhos importantes com as fábricas de ração e sabão – ressalta o secretário.

Além disso, o Plano prevê outras tantas medidas na área de segurança com foco principal na redução de homicídios, feminicídios e violência contra a mulher. As primeiras ações serão desenvolvidas em Porto Alegre, que será uma das cidades-piloto para implementação do Plano.

AS PENITENCIÁRIAS BENEFICIADAS

- Penitenciária Estadual de Santa Maria

- Complexo Penitenciário de Canoas I, II, III e IV

- Penitenciária Modulada Estadual de Montenegro

- Penitenciária Estadual Modulada de Osório

- Penitenciária Modulada Estadual de Ijuí

- Presídio Regional de Passo Fundo

- Presídio Regional de Pelotas

- Penitenciária Estadual de Rio Grande

- Penitenciária Modulada Estadual de Uruguaiana

- Penitenciária Industrial de Caxias do Sul

- Penitenciária Regional de Caxias do Sul

- Presídio Regional de Santa Cruz do Sul