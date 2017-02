Pela primeira vez na temporada, zaga do Internacional passa por um jogo sem sofrer gols

Fechou a casinha 08/02/2017 | 22h24 Atualizada em

Talvez tão importante quando a vitória sobre o Fluminense pela Primeira Liga tenha sido a consistência defensiva do Inter na partida. Foi o primeiro jogo em 2017 que a zaga colorada não foi vazada. O time venceu por 1 a 0 pela segunda rodada do torneio e encaminhou sua classificação às quartas de final.

Sem contar os amistosos da pré-temporada (0 a 0 contra o Inter de Lages e 2 a 1 para o Tubarão), o Inter precisou de quatro jogos oficiais para sair de campo sem lamentar por um gol do adversário. No Gauchão, foi vazado pelo Veranópolis e pelo Novo Hamburgo. Teve a ainda o gol sofrido pelo Brasil-PEL na primeira rodada da Primeira Liga.

A dupla de zaga diante do Fluminense foi Klaus e Paulão, a mesma que atuou contra o Xavante. Ainda houve as parcerias entre Eduardo e Ernando contra o VEC e Klaus e Ernando diante do Noia.

Jogos do Inter em 2017:

- Veranópolis 1x1 Inter (Gauchão)

- Inter 2x1 Brasil de Pelotas (Primeira Liga)

- Inter 1x2 Novo Hamburgo (Gauchão)

- Inter 1x0 Fluminense