Pedro Pavan: O responsável pelo "gás" do líder do Gauchão

O Novo Hamburgo é a sensação do Campeonato Gaúcho neste início de temporada. A equipe do Vale do Sinos tem 100% de aproveitamento em três jogos. Na 2ª rodada, o Noia derrotou o Inter por 2 a 1, em pleno Estádio Beira-Rio. Um dos responsáveis pela boa campanha é natural de Caçapava do Sul e formado em Educação Física pela UFSM: o preparador físico Rafael Dias, 33 anos.

O caçapavano se mudou para Santa Maria em 1999 para jogar na base do Inter-SM e estudar. Acabou optando pelos livros. Mas retornou aos gramados da Baixada em outra função, em 2005, como auxiliar de preparação física do hoje técnico alvirrubro, Vinicius Munhoz.

Apesar de jovem, Rafael é um andarilho por clubes do interior gaúcho. Antes de acertar com o Novo Hamburgo, ele ajudou o Caxias a conquistar o título da Divisão de Acesso 2016 e a vaga à elite estadual. Também teve passagem destacada pelo Avenida, em 2011, quando subiu para o Gauchão, ao lado do técnico Beto Campos, com quem trabalha desde então.

Em 2009, foi preparador físico do Riograndense, com o treinador Bebeto Rosa, e chegou ao quadrangular final da Segunda Divisão.