Pedro Pavan: Jajá joga mais do que Jael

Opinião 18/02/2017 | 11h00 Atualizada em

Em 2014, Jajá foi o artilheiro da Divisão de Acesso com a camisa do Riograndense

Em 2014, Jajá foi o artilheiro da Divisão de Acesso com a camisa do Riograndense Foto: Fernando Ramos / Agencia RBS

Indicação de Renato Portaluppi no Grêmio, o centroavante Jael ainda não mostrou a que veio. E nem mostrará. O atacante de 28 anos é limitadíssimo para o tamanho da camisa tricolor. Domina a bola na canela, não completa passe nem sequer faz gol, o que deveria ser o seu ofício.

Leia as últimas notícias de Esportes

O torcedor do Riograndense deve lembrar com carinho do seu camisa 9 na temporada 2014, o atacante Jajá, artilheiro da Divisão de Acesso naquele ano, com 12 gols.

Hoje, ele está no Caxias, onde é ídolo da torcida, após ajudar a equipe da Serra a retornar para o Gauchão e, por mais uma temporada, ser o artilheiro da Divisão de Acesso em 2016. Aos 30 anos e sem a grife do ¿cruel¿, Jarbas Jardim seria muito mais útil ao Grêmio na pequena área.