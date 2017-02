Pedro Pavan: futsal santa-mariense no caminho da profissionalização

Opinião 04/02/2017 | 14h00 Atualizada em

Parece que o futsal santa-mariense trilha o caminho correto para reencontrar uma fórmula vencedora e reviver as gloriosas décadas de 1980 e 1990. Em 2017, três equipes representarão a cidade na Série Bronze do Estadual. Duas delas já podem até ser consideradas semiprofissionais.

É que o União Independente e o recém-criado Nova Geração apostam em alguns jogadores remunerados. A folha mensal do União, por exemplo, deve girar em torno de R$ 5 mil. No caso do Nova Geração, o ex-secretário de Esporte e Lazer da gestão passada da prefeitura, Erony Paniz Jr., ocupa um cargo de diretor executivo, também remunerado.

Claro que esse valor não banca todas as despesas pessoais de um elenco no mês. Mas já é uma ajuda importante para complementar o salário. Ou seja, quando há valorização financeira do atleta ou dirigente, é sinal de que bons frutos podem ser colhidos lá na frente.