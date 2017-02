Pedro Ernesto: "Zago não pode insistir com jogadores fracassados"

Coluna do Pedro 07/02/2017 | 08h00 Atualizada em

Seguindo sua cartilha de trabalho, o técnico António Carlos Zago não vai anunciar o time que começa o jogo contra o Fluminense, pela Primeira Liga. Esse é um direito do treinador, que deve entender que tira vantagem disto. O que Zago não pode fazer é insistir com jogadores que fracassaram no ano passado. Ele precisa colocar em campo os recém-contratados e os jovens que estão pedindo passagem. Tudo o que a torcida colorada espera é um novo time. Voltar ao passado recente significa se incompatibilizar. O torcedor quer fatos novos.



Dispensas

Enxergo muita morosidade na direção colorada em se livrar de jogadores que ficaram marcados com o rebaixamento. Somente na lateral esquerda foi feita a limpeza e com qualidade. Geferson foi para o Vitória, Artur, para a Ponte Preta. E os outros? Será que ninguém quer os jogadores colorados? Ou salários altos inviabilizam? Se for o caso, o Inter que pague uma parte. Soluções urgentes precisam ser encontradas. Que venham novas caras.

Alternativo

Na realidade, o time do Grêmio que vai enfrentar o Flamengo, amanhã, em Brasília, é reserva. Deve ser uma grande oportunidade para Renato observar jogadores que estão chegando ou que não estão jogando. Perigo é ter contra si um adversário muito melhor. Mas é necessário correr riscos para que o treinador tenha possibilidade de avaliar corretamente a qualidade desses jogadores.

