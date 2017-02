Obras e serviços da UFSM serão afetados por corte de verbas

Educação 09/02/2017 | 08h32 Atualizada em

O caixa da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) começou 2017 com o dinheiro nos cofres contados, o que já é motivo de preocupação para o restante do ano em relação às inúmeras obras em andamento e à manutenção da própria UFSM.



O governo federal liberou 30% a menos da fatia do orçamento esperada para o primeiro trimestre. São R$ 12 milhões que deixarão de entrar nos cofres da universidade entre janeiro e março.

Em pouco mais de um mês, outro jacaré é encontrado em Santiago



– Isso é totalmente surpreendente e preocupante – definiu o reitor da UFSM, Paulo Burmann, diante da promessa do governo federal em manter os valores aprovados na Lei Orçamentária Anual (LOA) pelo Congresso Nacional.

O orçamento total da UFSM para este ano é de cerca de R$ 1 bilhão. Caso os cortes não se limitem ao primeiro trimestre, a UFSM pode ter uma queda drástica de 45% no orçamento para investimentos. Isso implicará, por exemplo, na demora da conclusão de obras, e outras devem ficar só no projeto, por enquanto. Para 2017, a universidade tem uma previsão de receber R$ 31,6 milhões para obras e compras de equipamentos, sendo que serão liberados para este trimestre só R$ 5 milhões.

No ano passado, o valor projetado para investimentos foi de R$ 59 milhões, mas o governo federal mandou apenas R$ 36,8 milhões – sendo que R$ 25,5 milhões foram para obras. Ou seja, comparando os valores liberados em 2016 e, agora, verifica-se uma redução de 47% em investimentos.

Pró-reitor adjunto de Planejamento, Joeder Campos Soares afirmou que o governo federal mandou menos dinheiro baseado na estimativa do balanço do primeiro trimestre. A partir de março, ele acredita que a União possa ¿recalcular¿ a estimativa e liberar o valor integral do orçamento.

– Acredito que, nesse período, não teremos grandes prejuízos. É possível que tenha a entrega de material com atraso – resumiu Soares, sobre as dificuldades para a UFSM com R$ 12 milhões a menos até março.

UFSM abre 425 vagas em cursos de educação a distância



Se os cortes, no entanto, se confirmarem para ao longo do ano, segundo o pró-reitor, haverá um impacto significativo para a UFSM.

– Nós não contamos com esse contingenciamento – afirmou o pró-reitor, apesar da sinalização do governo no início deste ano.– Eu estou apostando que permaneça o orçamento aprovado no Congresso – completou o reitor, que está de férias e acompanha a situação mais de longe, no momento.

7 vagas para professor substituto



Pelo planejamento da UFSM, os recursos para investimentos contemplam o campus de Santa Maria e também os demais campi da instituição localizados em Cachoeira do Sul, Frederico Westphalen, Palmeira das Missões e Silveira Martins.

Atualmente, a instituição conta com um conjunto de 50 obras em andamento – no campus principal e nos demais campi – que, juntas, somam R$ 60 milhões.

Nesse cenário de contenção de gastos, é possível que haja a prorrogação no cronograma dessas obras.

Já para custear demandas de custeio, como assistência estudantil, serviços terceirizados (como vigilância), reformas e serviços de água, luz, telefone, estão previstos R$ 129 milhões. A sinalização da União, para o primeiro trimestre de 2017, é que haja uma liberação de R$ 20 milhões.



Em 2016, a UFSM teve R$ 128 milhões para o custeio da máquina pública. Mas o valor acabou tendo um acréscimo de mais R$ 12 milhões, por meio de convênios e de arrecadação própria da instituição. Com isso, a Federal fechou, no ano passado, com R$ 140 milhões. Ainda em 2016, a instituição conseguiu a execução de 100% do que a União liberou para o custeio.