Mutirão de limpeza é feito às margens do Arroio Cadena

16/02/2017

As margens do eixo de drenagem mais importante do município, o Arroio Cadena, receberam um mutirão de limpeza nesta quinta-feira. Equipes das secretarias de Infraestrutura e Serviços Públicos e de Meio Ambiente da prefeitura de Santa Maria fizeram a retirada de bens inservíveis, lixos domésticos e resto de árvores que foram descartadas de maneira irregular no local, que fica junto à ponte da Travessa Coronel Seixas.



Segundo a prefeitura, o serviço atendeu a um pedido da comunidade do Bairro Salgado Filho. O trabalho visa a melhoria da qualidade de vida da população, da segurança e da saúde pública, já que a região também é utilizada como passagem por crianças e adolescentes, que cortam caminho pelo local para ir até a Escola Estadual Dom Antônio Reis.