Está sem programa para o fim de semana? Então, fica a dica: neste sábado, a partir das 18h, será realizado o 1º Brechó dxs EntreAutores, junto ao Bar do Pompeu, no Parque Itaimbé.

Estarão à venda, com precinhos camaradas, camisetas do coletivo, além de roupas usadas de diversos estilos (segundo os artistas, vai ter ¿vintage, classicão, retrô e modernoso¿). Claro, vão rolar apresentações dos cantores do grupo, conhecido por produzir e valorizar a música autoral.