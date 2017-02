Muro volta a ser causa de conflito entre moradores das vilas Natal e Noal

Bairro Noal 15/02/2017 | 10h00 Atualizada em

A polêmica é antiga e começou ainda em 2007, quando foi erguido um muro de 370 metros de extensão, que divide as Vilas Noal e Natal, ambas no Bairro Noal, na região centro-oeste de Santa Maria. Anos atrás, houve até abaixo-assinado para que fosse derrubado. No ano passado, um dos integrantes do Coletivo Entre Autores, Rodrigo Pata, fez a música: Olha o muro aí!



No último sábado, os ânimos voltaram a se acirrar depois que os moradores da Noal reinstalaram grades na parte de baixo do muro e, horas depois, moradores da Natal serraram a estrutura. Segundo populares, houve bate boca, e a Brigada Militar (BM) foi acionada.



– Depois da invasão, em 2006, houve uma desestruturação do nosso habitat. Em comum acordo com a associação deles (moradores da Vila Natal), foi construído um muro, para dividir áreas particulares, que se manteve por quase 10 anos, até ser violado no ano passado. No sábado, fechamos e vamos fechar de novo, pois queremos preservar a área de comodato da qual nossa associação é guardiã. É como se fosse qualquer muro de uma residência. Está tudo documentado, e as leis existem para serem respeitadas – defende o presidente da Associação dos Moradores da Vila Noal, João Batista Ramos Gomes.



Do outro lado, a moradora Fernanda Escobar, 29 anos, argumenta que se sente segregada da cidade e que o muro ameaça a estrutura de algumas casas:



– Isso é um muro de Berlim. E o pior é que está frouxo e, em dia de vento, balança. Quando chove, água que vem da rua deles alaga as nossas casas. Só queríamos o espaço para andar pela rua. A maioria das crianças estudam ali no Fontoura Ilha. A escola que fica mais perto deles (moradores da Vila Noal), e os alunos precisam passar por ali para estudar.

Foto: Lucas Amorelli / DSM



De acordo com a assessoria de comunicação da prefeitura, o muro, da forma como foi construído, é legal. Na manhã de segunda-feira, alguns moradores de Vila Noal se encontraram com o prefeito e o vice para relatar a situação e levaram documentos como contrato de comodato entre os moradores e o proprietário do terreno onde está a construção. A Lei Municipal 5558 de 2011, esclarece que a Rua A Razão, continuação da Rua Niederauer, tem seu início a oeste, em área particular.



Conforme a assessoria, já foi discutida a possibilidade de um prolongamento da rua e uma possível desapropriação do terreno, o que acabaria com o muro, mas ainda não há nada determinado.



Segurança no centro do debate

Morador da Noal, o comerciante Sergio Luiz Copetti lembra que à época da construção, não havia nenhuma casa atrás do muro, somente mato e sanga. Segundo ele, o objetivo da construção era preservar o local, ter mais segurança e fazer um condomínio:



– Ninguém privou ninguém. As crianças não demoram nem cinco minutos a mais para fazer a volta. Temos projetos para fechar um condomínio, plantar árvores frutíferas e até uma horta. Aqui, ninguém é rico, todo mundo é trabalhador. Quem não quer melhorar?



Na tarde de segunda-feira, a reportagem tentou localizar o presidente e o vice da Associação Comunitária da Vila Natal, mas não conseguiu. Outra moradora do local, a dona de casa Silvana da Silva, 47 anos, defendeu que a segurança não tem como ser controlada por um muro:



– Se o problema é impedir que ladrões passem para o lado de lá, não adianta, eles podem pular fácil. Droga também existe em tudo que é casa da cidade. O crime não tem lado. As casas deles (moradores da Vila Noal) já têm muros altos, câmeras e toda segurança. E já que dizem que é particular, por que também não fecham toda a volta e as entradas pelas outras ruas?

Foto: Lucas Amorelli / DSM



Secretaria diz que muros são comuns na cidade

Moradores da Vila Noal que não quiseram se identificar relataram que se sentem acoados com a passagem dos moradores do outro lado. Relataram também que, desde que o muro foi erguido, os arrombamentos nas casas e os assaltos na via pública diminuíram.



Conforme a secretária de Estrutura e Regularização Urbana, Ângela Pisani, a nova gestão municipal está tomando pé da situação e está aberta ao diálogo com moradores dos dois locais:



– Se formos ver outros condomínios, todos têm muro, não existe só ali. A rua começa em área privada e, antes de qualquer coisa, temos que saber o que o proprietário do terreno quer fazer, pois sabemos que há um comodato entre eles e os moradores da Noal. Quando o muro foi construído, a prefeitura não tinha motivos para se envolver. Mas, agora, queremos que tudo se resolva na santa paz.



O que dizem os especialistas



Fábio Müller, coordenador do curso de Arquitetura da UFSM

A terra urbana é coletiva, conforme está no estatuto da cidade. Ainda que seja uma área privada, não há prerrogativa. A cidade é sempre um reflexo exato dos seus cidadãos, da sua capacidade de concordarem e articularem. Então, esse muro é a faceta trágica da desigualdade. Enquanto não superarmos o egocentrismo e não adotarmos o sentido de vida comum, pensar coletivo e aproximar distâncias, teremos materializações absurdas como essa.



Micaele Dias, professora de Arquitetura da Ulbra:

O muro foi uma construção dos moradores e precisa ter diálogo com o governo. Quando separa as pessoas, as classes, o muro deixa claro que há diferenças entre os moradores de cada lado, que não podem ser dialogadas ou superadas e precisam desse muro avisando o limite.



Francisco Queruz, coordenador do curso de Arquitetura da Unifra

Não parece haver ilegalidade. O histórico pode ser utilizado como argumento da criação do muro. Tratava-se de uma invasão, vizinha a uma área já consolidada, e anteriormente, mais segura. Parece que o mais lógico seria desapropriar o local em que está com o muro e fazer a conexão das ruas. A função social da propriedade, citada na constituição de 1988 e no estatuto da cidade, são fundamentais para que o poder municipal se sobreponha a vontade de a ou b, e garanta condições de habitabilidade para ambas as partes.



Foto: Lucas Amorelli / DSM