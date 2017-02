Motoristas pagam pedágio para escapar de bloqueio na RSC-287

Ligação Santa Maria-Porto Alegre 08/02/2017 | 16h44 Atualizada em

Enquanto não começam as obras da ponte móvel do Exército, que será construída como medida paliativa para liberar o trânsito na RSC-287, em Novo Cabrais, os motoristas estão tendo de pagar pedágio de R$ 2 para passar por um desvio.

O desvio, de cerca de cinco quilômetros de estrada de chão, faz parte de uma estrada municipal de Cachoeira do Sul. Ele não é recomendado pela polícia rodoviária, por ser estreito e cheio de buracos.



Para evitar a buraqueira, os motoristas acharam uma forma de pegar um segundo desvio, que fica dentro do desvio principal. Ainda mais curto, o segundo desvio - cerca de dois quilômetros - passa por dentro de uma propriedade privada cujo dono cobra R$ 2 pela passagem de carros.



As informações foram publicadas pelo jornal O Correio, de Cachoeira do Sul. Segundo a notícia, ônibus e caminhões não podem passar pelo pedágio particular, já que a estrada passa próximo de uma lavoura de arroz. O proprietário teria começado com a cobrança há quase uma semana.

O pedágio privado, além de irregular, vai de encontro com as orientações dadas pelas autoridades rodoviárias da região. Os policiais do Batalhão Rodoviário de Novo Cabrais e Cachoeira do Sul - os mais próximos do trecho bloqueado - recomendam o desvio pelas rodovias federais. A indicação das autoridades leva em conta questões de segurança (veja abaixo).

Foto: Paulo Chagas / Diário de Santa Maria

Segundo policiais rodoviários de Novo Cabrais, muitos motoristas, especialmente os que dirigem rumo as regiões de Santa Cruz do Sul, Venâncio Aires e Serra Gaúcha evitam usar o desvio pelas rodovias asfaltadas, já que aumentaria o tempo e a distância da viagem.

A Superintendência do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer) disse que o trecho é responsabilidade da Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR). Já a EGR disse a redação do Diário que está se inteirando do assunto e por enquanto não vai se manifestar.



O trecho permanece bloqueado e as obras da ponte móvel não haviam começado até a tarde de quarta-feira.