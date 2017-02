Maurício Tonetto: "Longo caminho a ser percorrido"

Paixão Colorada 16/02/2017 | 08h00 Atualizada em

Vai ser um ano longo e sofrido. A classificação confirmada apenas no segundo tempo contra o Princesa do Solimões mostrou que há um longo caminho a ser percorrido.A boa notícia é Valdívia, que entrou bem e se candidatou à titularidade. É urgente atacar melhor, o Inter perde muitos gols e finaliza mal.

E isso dificultará muito os próximos 17 dias do Colorado, que serão decisivos para o Inter no Gauchão. Após o Gre-Nal de 4 de março, na Arena, será possível saber se teremos condições de lutar pelo hexa ou abriremos caminho para, finalmente, o Grêmio sentir o gostinho de mandar no Rio Grande do Sul.

No domingo, o adversário é o Passo Fundo, fora de casa. Bem armada, a equipe do técnico Paulo Porto certamente vai impor dificuldades típicas do Estadual. Na rodada seguinte, é o Brasil-Pel, no Beira-Rio, que faz má campanha e precisa de reabilitação. Por fim, o teste definitivo é no Humaitá. A partir de agora, o relógio conspira contra o Inter. Sem esquema tático definido e com uma equipe em formação, Antônio Carlos Zago sabe que necessita somar pontos para acalmar os ânimos e injetar confiança.

Compromisso histórico

Ficar fora do grupo de classificação à próxima fase do Gauchão seria um desastre. Não há dúvidas de que o foco é subir para a Série A, mas chegar à final é um compromisso com nossa própria história.

*Maurício Tonetto é interino.

