Maurício Tonetto: "Expulsões definitivas aos falsos torcedores"

A punição do TJD do Estado ao Inter pela briga das organizadas em Veranópolis foi ridícula. O Tribunal entendeu que não houve necessidade de perda de mandos de campo e multou o Colorado em R$ 50 mil. A Popular e a Camisa 12, responsáveis pelo tumulto, foram suspensas por um ano.

Eu não consigo entender por que o clube não expulsa definitivamente os falsos torcedores, que se infiltram para cometer crimes nas arquibancadas. Com toda tecnologia disponível, não é possível identificar um por um e barrá-los, de uma vez por todas, dos estádios? Suspender a organizada não resolve, pois as pessoas de má índole continuam indo às partidas, como se nada tivesse acontecido. Novamente, a grande maioria paga pela minoria. Isso se chama impunidade.

Sobre o jogo contra o Princesa do Solimões, tenho de saudar a quebra de um recorde negativo. Foram oito meses sem ganhar longe do Beira-Rio. Oito meses! A última vitória antes do jogo de Cascavel havia sido contra o Santos, na Vila Belmiro, em maio de 2016. Não lembro de tamanho jejum.

Dentro de campo, o Inter não fez uma grande partida, mas melhorou no segundo tempo com o ingresso de Valdívia.

Finalmente, o centroavante

Uma coisa, porém, ainda preocupa bastante: a ineficiência nas conclusões. Isso nos cobrou um preço elevadíssimo no ano passado. A solução parece ter chegado: William Pottker. Com a contratação do artilheiro do Brasileirão 2016, dá para olhar um pouco mais para frente. Parabéns à direção colorada.

*Diário Gaúcho