Marisa Letícia tem morte cerebral, e Lula autoriza doação de órgãos

Nacional 02/02/2017 | 11h12 Atualizada em

A ex-primeira-dama, Marisa Letícia, 66 anos, mulher do ex-presidente Lula, teve uma piora no quadro de saúde na noite de quarta-feira.



Conforme boletim médico desta quinta-feira, a paciente ficou sem fluxo cerebral, e a família já autorizou a doação de órgãos. Marisa Letícia está hospitalizada há mais de uma semana, após ter sofrido um Acidente Vascular Cerebral.

O estado de saúde da ex-primeira-dama é muito delicado e ela voltou a ser sedada, conforme informou ao site G1, o médico Roberto Kalil Filho, chefe da equipe do Hospital Sírio-Libanês, que cuida da paciente.



O sedativo havia sido retirado na terça-feira, e a ex-primeira-dama foi submetida a um procedimento para estancar a hemorragia. Um post publicado na página do Facebook do ex-presidente Lula esclarece a doação de órgãos.

"A família Lula da Silva agradece todas as manifestações de carinho e solidariedade recebidas nesses últimos 10 dias pela recuperação da ex-primeira-dama Dona Marisa Letícia Lula da Silva. A família autorizou os procedimentos preparativos para a doação dos órgãos", diz o post.



O boletim médico informa que um doppler transcraniano realizado na manhã desta quinta identificou a ausência de fluxo cerebral. Dez anos atrás, os médicos haviam descoberto um aneurisma em Marisa Letícia. Mas, por ser pequeno, foi descartada a necessidade de cirurgia. A ex-primeira-dama sofre de problemas pressão, o que pode ter agravado o quadro.

Lula segue no hospital na região central de São Paulo para acompanhar o tratamento da mulher.



*Com informações da Agência Brasil e do G1.