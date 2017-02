Manutenção está a caminho da estrada de Santa Flora

A partir de segunda 10/02/2017 | 11h14 Atualizada em

O problema é antigo: quem mora nos distritos de Santa Maria enfrenta a realidade diária de se locomover aos trancos e barrancos, pela buraqueira e abaixo de poeira. Mas parece que haverá uma trégua nos próximos dias. De acordo com o secretário de Desenvolvimento Rural, Rodrigo Menna Barreto, o serviço de recuperação das vias terá início na segunda-feira, pela ERS-505, estrada que conecta o distrito de Santa Flora à área central da cidade e que está cheia de buracos.

A prioridade, diz o secretário, é para as vias que têm grande fluxo de caminhões no escoamento da colheita ( que começa no final de fevereiro), de transporte escolar e de coletivos. O titular da pasta acrescenta que, depois que a prefeitura se organizar para compra de mais maquinários, há possibilidade de o Desenvolvimento Rural ficar responsável pela manutenção das estradas rurais. Hoje, o trabalho é realizado pela Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos e, no entendimento do secretário Paulo Roberto de Almeida Rosa, os consertos devem ser feitos por meio de uma parceria entre as duas pastas.

Independentemente de qual setor vai capitanear a reforma, o cronograma da empreitada vai depender das condições do tempo para se concretizar. Em caso de muita chuva no final de semana, Almeida Rosa irá até o local para averiguar se a máquina pode trabalhar mesmo com o terreno úmido.



SEM EVOLUÇÃO



O produtor de soja Roberto de Davi Boemo, 57 anos, trabalha em Santa Flora há mais de 20 anos e diz que o maior problema é que as estradas não evoluíram junto com as produções. Ele comenta que, há 50 anos, não eram usados caminhões bitrem para fazer o escoamento das colheitas e, hoje, este tipo de veículo é o que predomina nas vias.

– As nossas estradas não estão preparadas para a receber esses caminhões grandes. O escoamento de colheita no Brasil ainda é pela via rodoviária. Já que há tantos anos é assim, por que não trabalham para melhorar as condições do serviço? – questiona o agricultor.

O adjunto de Infraestrutura, Eduardo Crisóstomo, explica que a prioridade da prefeitura é a manutenção das ruas da área urbana. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a área rural de Santa Maria tem cerca de 14 mil pessoas com residência fixa. Enquanto isso, a área urbana tem mais de 263 mil habitantes, também de acordo com o IBGE.

– A cidade está um caos, as ruas estão intransitáveis. Vamos ter que estudar muito bem como dividir o maquinário porque a prioridade é a cidade, com ruas que que atendem centenas de milhares de pessoas por dia – garante Crisóstomo.

Daer não vai assumir estrada de Santa Flora

Os produtores de Santa Flora gostariam que a estrada que conecta o distrito à região central de Santa Maria fosse asfaltada e ficasse sob responsabilidade do Departamento Autônomo de Estradas e Rodagens (Daer), mas, ao que tudo indica, o desejo não deve se tornar realidade. Segundo o Daer, a ERS-505 é uma estrada não-pavimentada, e a responsabilidade de sua manutenção é do município de Santa Maria. A assessoria de imprensa do departamento diz, ainda, que desconhece quaisquer tramites para alterar a responsabilidade da manutenção da via.

O secretário de Desenvolvimento Rural, Rodrigo Menna Barreto, diz que a informação de que o Daer assumiria a estrada nunca passou de boato, mas acredita que a alteração, se possível, seria vantajosa para o município. Menna Barreto acrescenta que, há anos, a prefeitura estuda a pavimentação asfáltica para a estrada de Santa Flora, mas a realização do serviço esbarra no custo, principalmente, por causa da manutenção.

– Com o peso dos caminhões que passam por ali na época da colheita, sabemos que o asfalto tem grandes chances de ser danificado. Por isso, queremos encontrar um meio de fazer a pavimentação sem ter que realizar muita manutenção depois de cada colheita – explica o secretário.