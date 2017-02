Idoso é deixado em beco na Vila Schirmer após assalto

Criminalidade 14/02/2017 | 08h57 Atualizada em

Um idoso de 65 anos teve seu veículo furtado, na noite de segunda-feira, em Santa Maria. O caso aconteceu por volta das 23h.

De acordo com o boletim de ocorrência, dois jovens, em torno de 20 anos, o abordaram quando o veículo estava estacionado na Rua Barão do Triunfo, na região central. Os suspeitos entraram no carro e dirigiram, com a vítima no interior, até um beco na Vila Schirmer, onde largaram o homem.

Segundo o relato do idoso aos policiais, os indivíduos o abordaram com um revólver enquanto ele estava em um Logan, com os vidros abertos. Os suspeitos levaram R$ 700, cartões de crédito, celular e documentos do idoso. Os jovens saíram com o veículo em direção a Rua Euclides da Cunha.

O carro da vítima e os bandidos ainda não foram localizados pela polícia.