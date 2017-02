Há 27 anos, fruteira Revelante oferece mais do que frutas

Divina Providência 01/02/2017 | 11h30 Atualizada em

Frutas, legumes e verduras. Esses seriam os produtos principais da Fruteira Revelante, criada por Carlos Fernando Revelante, 55 anos, de Júlio de Castilhos. Mas no estabelecimento, que fica na Avenida Borges de Medeiros, no bairro Divina Providência, em Santa Maria, encontra-se muito mais. Tem jornal, picolé, bebidas e até ventilador, guarda-chuva e xerox. E quem precisar pagar uma conta pode efetuar em um correspondente bancário, tudo no pequeno estabelecimento familiar que foi crescendo ao longo dos anos.

O empresário veio para Santa Maria com 8 anos, junto dos pais. Trabalhou como marceneiro e, depois, como cobrador em uma loja de materiais de construção. Demitido aos 28 anos, resolveu empreender.

– Um amigo tinha um comércio semelhante. Pensei: ¿podia fazer isso ali na Borges¿. E, aí, aconteceu – conta.

O comerciante tem o maior orgulho do que faz. Ele começou o negócio em um pequeno barraco de madeira no terreno do cunhado, em março de 1990. Depois, comprou a área e foi aumentando a sede até construir a própria casa na parte de cima. Revelante gosta tanto do que faz que passa mais da metade do dia na fruteira, aberta de segunda a sábado das 8h às 20h30min, e no domingo das 8h às 13h.

Apesar do horário estendido, esse é um dos diferenciais considerados essenciais por Revelante para atrair a clientela. E, mesmo trabalhando bastante, ele sempre arruma temo para a família. As tardes de domingo são sagradas. E depois de ficar o 2016 inteiro sem férias, em fevereiro, o comerciante embarca para a Sydney, na Austrália, pela segunda vez. A primeira foi em 2015. Desta vez, Revelante vai ser testemunha de casamento de uma sobrinha que mora lá.

O segredo é acreditar

É inegável a preocupação do comerciante com a criminalidade. Em março de 2015, a fruteira foi assaltada por um dos criminosos considerado, pela polícia, dos mais perigosos de Santa Maria, José Valdemar Teixeira, o Nego Zê. Ele acabou preso depois e condenado pelo roubo. Além disso, o comerciante relata que a aflição bate nos primeiros dias devido ao pouco movimento. Mas aconselha: tenha perseverança.

– Todo comerciante sempre corre risco, né? Mas o segredo é acreditar naquilo que tu faz. Tem que acreditar sempre, não pode desistir nunca – destaca.