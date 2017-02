Fique atento para não cair em novo golpe por telefone

Em Santa Maria 11/02/2017 | 12h00 Atualizada em

Autoridades policiais e especialistas costumam dizer que as ações criminosas são inteligentes. Quando as ações policiais concentram as atenções em determinado tipo de ilicitude, os criminosos acabam migrando para outro. Os tão falados golpes do bilhete e do falso sequestro, constantemente noticiados pela imprensa, já estão manjados e, por conta disso, tornaram-se difíceis de ser aplicados. Mas, agora, um novo golpe se apresenta. E também é aplicado por telefone.

Por mais ingênuo que pareça, há quem caia no golpe. Uma pessoa liga para um cliente de banco, passando-se por funcionário de alguma agência bancária. Essa pessoa, que, na verdade, é um golpista, informa que o cartão de crédito do cliente foi clonado e que é preciso que ele seja entregue, junto da senha, ao banco. Porém, em vez de pedir que o cliente vá até a agência, o golpista oferece que um suposto funcionário do banco passe na casa do cliente para recolher o cartão.

E foi assim que uma idosa de 78 anos acabou sendo lesada em quase R$ 5 mil. Os criminosos fizeram o contato e passaram na casa dela para pegar o cartão. Depois, ela descobriu que foram feitos saques em dinheiro da sua conta e efetuadas comprar com o cartão de crédito. O caso aconteceu no dia 27 de janeiro, na região oeste de Santa Maria.

A idosa registrou ocorrência, que foi parar na 2ª Delegacia de Polícia, comandada pelo delegado Marcelo Arigony. Na última quinta-feira, ele ouviu o depoimento da idosa, que relatou o poder de convencimento dos criminosos ao telefone.

Tanto o delegado quanto as instituições bancárias recomendam que, em hipótese alguma, a senha da conta ou do cartão seja repassada a outras pessoas. Além disso, Arigony dá uma dica que pode ser fundamental para você não cair no golpe. Ao receber a ligação, peça o nome da pessoa, o cargo que ela exerce e onde trabalha. Depois, ligue para o banco e confirme as informações.



– É mais uma variação desses golpes. A criminalidade está sempre inovando. O que preocupa, nesse primeiro momento, é que parece que essas vítimas são escolhidas a dedo. Os criminosos sabem onde ela mora. Pode ser um vizinho que mora na esquina, sabe que é uma pessoa idosa, sozinha. É preciso ter muito cuidado – reforça o delegado.

Uma mulher de 55 anos, moradora do Bairro Camobi, escapou de cair no golpe há quase duas semanas. Ela recebeu a ligação dos criminosos, que relataram a mesma coisa e disseram que passariam na casa dela para pegar o cartão. Nesse ínterim, ela ligou para o marido. Ao chegar em casa, ele atendeu a uma nova ligação dos golpistas. Ao perguntar para a mulher que falava com ele ao telefone o nome e função dela no banco, a suposta golpista se recusou a informar e acabou desligando.

– Ela (a mulher dele) havia me ligado, e eu disse para ela não entregar o cartão até eu chegar. Ela estava convencida, tinham dado até um número de protocolo para ela. Até as minhas filhas tinham dito que não era para ela entregar, mas ela ia entregar o cartão – conta o homem.

O crime pode ser considerado estelionato, com pena prevista de um a cinco anos de reclusão, ou também poderá se caracterizar como furto qualificado mediante fraude, com pena de três a oito anos de prisão.