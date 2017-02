Famílias com renda de até R$ 9 mil terão acesso ao Minha Casa Minha Vida

Moradia 06/02/2017 | 17h48 Atualizada em

Famílias com renda de até R$ 9 mil poderão ter acesso aos financiamentos do programa Minha Casa, Minha Vida. Atualmente, o limite para participar do programa era de R$ 6,5 mil. As faixas de renda do programa habitacional tiveram os limites reajustados em 7,69%, equivalente à variação da inflação pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), que encerrou o ano passado em 6,57%, mais 1,12 ponto percentual. O programa tem condições de financiamento mais vantajosas que o crédito imobiliário tradicional. As informações são da Agência Brasil.

Foto: Jean Pimentel / Agencia RBS

Construtora fará dois residenciais com mais de 500 casas em Santa Maria



A ampliação atinge as faixas 1,5; 2 e 3 do Minha Casa, Minha Vida. Com a mudança, o limite de renda para a faixa 1,5 passará de R$ 2.350 para R$ 2,6 mil por família. Para a faixa 2, a renda de enquadramento passou de R$ 3,6 mil para R$ 4 mil e para a faixa 3, de R$ 6,5 mil para R$ 9 mil.

O valor máximo dos imóveis que podem ser financiados pelo Minha Casa, Minha Vida também subiu, e varia de acordo com a localidade. O último reajuste tinha ocorrido em 2015, no lançamento da terceira etapa do programa.

UFSM cria transformador que reduz em até 20% o desperdício na distribuição de energia



_ O que vemos hoje é uma combinação virtuosa de estímulo ao setor com fortalecimento de um programa social da maior relevância, que é o Minha Casa, Minha Vida _ afirmou o presidente Michel Temer, durante o anúncio das mudanças.

Segundo Temer, a preocupação do governo reúne as necessidades da iniciativa privada e a responsabilidade social com a geração de empregos.Em seu discurso, o presidente voltou a dizer que ¿há sinais¿ de que o crescimento econômico do Brasil seja retomado ¿já no começo do ano¿.

Gasolina chega a custar R$ 4,27 na Região Central. Veja onde



De acordo com o ministro das Cidades, Bruno Araújo, os novos limites do Minha Casa, Minha Vida são resultados de um ¿pacto¿ entre o governo e o setor da construção civil, mediante o que classificou como ¿revigoração¿ do programa habitacional:

_ Tenho certeza que o governo espera que com essa iniciativa possa ser incrementado o número participações de imóveis, [a geração de] emprego, renda e permitir que centenas de milhares de famílias brasileiras terem acesso ao sonho da casa própria _ afirmou.

Santa-marienses criam aplicativo que orienta sobre investimentos



Novas construções



O governo também anunciou a meta de contatar o financiamento de 610 mil unidades habitacionais do Minha Casa, Minha Vida para este ano. O número inclui todas as faixas do programa habitacional. Desse total, 170 mil moradias serão contratadas na faixa 1, para famílias com renda mensal bruta de R$ 1,8 mil; 40 mil imóveis para a faixa 1,5 do programa e 400 mil para as faixas 2 e 3.



Em relação à faixa 1, o Ministério das Cidades informou que 35 mil imóveis devem atender à modalidade entidade rural; 35 mil para a modalidade entidades urbanas e 100 mil por meio do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR).