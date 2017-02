Eduardo Gabardo: "Neste momento, a atenção tricolor estará no Gauchão"

Coluna do Guerra 02/02/2017 | 08h00 Atualizada em

O Grêmio faz hoje, contra o Ypiranga, na Arena, o primeiro jogo oficial depois do título da Copa do Brasil. Este ano o Gauchão deve ter uma importância maior. A principal questão é que a estreia na Libertadores é só em março. Além disso, a Primeira Liga perdeu força e será disputada com time reserva. Por isso, neste momento, a atenção será com o Estadual. Também por ter mais qualidade, o Grêmio entra como favorito para quebrar a hegemonia colorada.

Reviravolta — A carreira de Rodrigo Moledo deu uma bela virada. Depois de lesão grave no joelho, ficou muito tempo sem jogar. Mas se recuperou na Grécia e já teve o nome especulado na Dupla.

Indefinição — A situação do lateral William é preocupante. Com a janela de registros da Europa fechada, ele segue apenas treinando no Beira-Rio. O jogador tem duas alternativas: ou fica sem jogar no mínimo até a metade do ano, ou aceita a proposta de renovação da direção colorada. Se aceitar, terá de caprichar em uma nova nota oficial. Dessa vez, pedindo desculpas.

Destaque — A primeira rodada do Gauchão termina hoje, mas já é possível apontar o São Paulo como o time que deixou a melhor impressão no início do campeonato. Ganhou por 3 a 0 do Passo Fundo, fora de casa. E essa boa arrancada foi, novamente, com investimento baixo. O próximo jogo será sábado, em casa, contra o Juventude. Previsão de estádio lotado.

*Diário Gaúcho