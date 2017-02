Durante bloqueio da RSC-287, obras na BR-290 serão reduzidas 

Trânsito 04/02/2017 | 11h01 Atualizada em

Com o bloqueio total da RSC-287, em Candelária, quem vai de Santa Maria e região para Porto Alegre pela BR-290 está penando ao chegar perto de Porto Alegre, principalmente porque construtoras contratadas pelo Dnit estavam fazendo bloqueios temporários para realizar obras de recuperação da rodovia. Isso estava provocando filas de até 10km de carros.

Trânsito totalmente bloqueado na RSC-287 em Novo Cabrais



O colunista do Diário Deni Zolin cobrou do Dnit de Porto Alegre se não poderiam parar ou reduzir essas obras na BR-290, ao menos até a RSC-287 ser liberada com a ponte do Exército. Na sexta, o superintendente do Dnit no Estado, Hiratan da Silva, respondeu por meio de mensagem confirmando que já pediu a redução da quantidade de obras de reparos na 290 pelos próximos dias.