Duas boas notícias para o seu orçamento doméstico

O ano de 2017 inicia com muitas novidades, mas vamos apresentar duas que são importantes para o mundo das finanças.

1) Mudanças no cartão de crédito



Quanto à mudança do crédito rotativo dos cartões de crédito, trata-se de uma medida muito bem-vinda para todos que usam o cartão. Sabe-se que, hoje, o cartão é a operação que mais gera endividamentos para as famílias e empresas.

Desta forma, nada mais justo do que melhorar a forma como as pessoas utilizam essa operação e, principalmente, o modo como pagá-la depois. Em síntese, a partir de abril de 2017, o consumidor que usa o rotativo do cartão, ou seja, sempre paga o mínimo de sua fatura, terá outras formas de pagá-lo.



A operadora do crédito terá que oferecer uma linha de crédito com juros mais baixos para que o consumidor consiga quitar a sua dívida. Portanto, um belo incentivo!



Além disso, você terá que observar o prazo que será dado e a taxa de juros. O melhor seria usar o cartão de forma responsável, ou seja, de forma moderada e estabelecendo um limite de uso, de 15% a 20% da sua renda.

2) A volta da discussão sobre o limite dos juros cobrados pelas instituições de crédito aos consumidores, pelo Banco Central e no Judiciário

É uma longa discussão no Brasil. Qual seria o limite dos juros a serem cobrados dos consumidores? Existem referencias na área de finanças que consideram que o livre mercado à concorrência bastaria, solucionaria esse problema. No entanto, como a concorrência interna no Brasil é limitada, medidas como essa podem ser bem-vindas.



Então, estabelecer um limite da taxa de juros pode ser vantajoso para os usuários do sistema financeiro. O melhor seria a existência de mais concorrência e competitividade no setor financeiro e a diminuição do risco operacional da venda do crédito.

Começamos o ano com duas boas notícias para o mundo das finanças pessoais. No entanto, vale o alerta, o mais importante é fazer o Planejamento Financeiro