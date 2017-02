Dia do Acolhimento já tem data marcada em Santa Maria

Lazer 10/02/2017 | 19h37 Atualizada em

O Dia do Acolhimento já tem data e hora para ser realizado em Santa Maria: dia 18 de março, das 9h30min às 18h, no Parque Medianeira. Esta é a 4ª edição do evento. A ideia principal do encontro é recepcionar todos que chegam em Santa Maria - seja para estudar, trabalhar ou estudar - e mostrar o que o Coração do Rio Grande tem de melhor.

Foto: Gabriel Haesbaert / Especial

Assim como os anos anteriores, o Dia do Acolhimento terá programações artísticas e culturais, prestação de serviços, praça de brinquedos, exposições de veículos e outras opções de lazer para todos os visitantes.Além disso, o evento contará com a exposição de estandes de divulgação de entidades e instituições.

O público ainda terá acesso a distribuição de água quente e erva mate para participar da mateada. A entrada é gratuita a todos.